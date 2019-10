Joe Biden, en la mira de Trump, ahora pide el juicio político

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Joe Biden, aspirante a la candidatura demócrata en las elecciones de 2020, respaldó por primera vez la idea de someter a un juicio político al presidente Donald Trump, después de varios meses de oponerse a ese proceso que ahora impulsa su partido en el Congreso.

“Donald Trump ha violado las responsabilidades de su cargo, traicionado a esta nación y cometido actos que merecen un proceso de destitución. Debería ser sometido a un juicio político”, dijo Biden durante un acto de campaña en Rochester (Nuevo Hampshire, noreste de Estados Unidos).

El ex vicepresidente, que está empatado con la senadora demócrata Elizabeth Warren en lo alto de las encuestas previas a las primarias de 2020, terminó así con las reservas que había expresado hasta ahora respecto a la posibilidad de que el Congreso abra un juicio político a Trump a raíz de la investigación que han abierto los demócratas.



El cambio en la postura de Biden es especialmente significativo porque la investigación abierta en la Cámara Baja se centra precisamente en las presiones de Trump al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski para que indagara la posibilidad de que el propio ex vicepresidente y su hijo, Hunter, hubieran protagonizado actos corruptos en ese país.



“(Trump) está agujereando nuestra Constitución, y no podemos dejarle que se salga con la suya”, subrayó Biden.



Aseguró que ya van tres veces “que se sepan” en las que Trump haya buscado la ayuda de un Gobierno extranjero para llegar o mantenerse en el poder, y subrayó que eso es “antiestadounidense”.

Donald Trump. Foto: AFP

“Trump no solo nos está poniendo a prueba, se está riendo de nosotros. No tiene ningún sentido de la decencia (...) Tenemos que demostrar que se equivoca. Tenemos que demostrar que estamos a la altura de este momento”, subrayó.



“Estados Unidos no puede tener a un presidente que abusará de cualquier poder del que disponga con el objetivo de ser reelegido”, recalcó Biden, y agregó que Trump es “un cobarde” que “tiene miedo de hasta qué punto” él le vencerá en las elecciones presidenciales de 2020.



La reacción de Trump no se hizo esperar: el mandatario escribió en su cuenta de Twitter que es “patético ver al adormilado Joe Biden, quien junto a su hijo Hunter y en detrimento del contribuyente estadounidense ha timado a al menos dos países por millones de dólares”, pedir un juicio político en su contra.



“Yo no hice nada mal. ¡La campaña en vías de fracasar de Joe no le ha dejado otra opción (que pedir el juicio político)!”, opinó Trump.

El presidente rechaza la investigación para un juicio político promovida por los legisladores del Partido Demócrata. En una carta que envió a los líderes demócratas en la Cámara de Representantes, el martes, con la firma del abogado de la Casa Blanca, Trump anunció que no cooperará con la investigación porque la considera ilegítima y violatoria de la Constitución.



Detenidos.

Ayer, dos hombres nacidos en Ucrania vinculados a los esfuerzos del abogado del presidente de Estados Unidos, Rudolph Giuliani, para lograr que Kiev investigue a Biden han sido arrestados por presuntamente violar leyes financieras de la campaña, informó The Wall Street Journal.



Lev Parnas e Igor Fruman fueron arrestadospor cargos presentados por fiscales de Nueva York y deben comparecer ante el tribunal en Virginia hoy jueves, dijo el diario.



Los dos hombres hicieron grandes donaciones a un comité de recaudación de fondos pro-Trump y enfrentan cargos penales por violar las reglas de financiamiento de campañas.



Giuliani identificó a Parnas y Fruman como sus clientes. La Cámara envió cartas a Parnas y Fruman pidiéndoles sus testimonios y documentos relacionados con sus acciones para ayudar al Giuliani. (Con información de AFP y EFE)