Joe Biden, carta demócrata contra Trump, en problemas

Joe Biden, el exvicepresidente de Barak Obama, es el favorito de los demócratas para enfrentar al presidente republicano Donald Trump en las elecciones de 2020. Biden, de 76 años, que todavía no ha oficializado su candidatura, está desde el pasado fin de semana en medio de una polémica que puede sacarlo ahora de la carrera electoral. Está acusado de acoso a una mujer, a quien habría besado de forma inapropiada.

Varios de sus rivales ahora se han sumado a las acusaciones de una exlegisladora que ha reiterado haber sido “mortificada” cuando Biden le plantó un “gran, lento beso” atrás de la cabeza cuando iba a participar en un mitin en Nevada en 2014.



The New York Post publicó el sábado una galería de fotografías de “los momentos más emotivos” de Biden, abrazando y besando mujeres en eventos públicos durante años.



“Durante muchos años de campaña y de vida pública, he dado innumerables apretones de manos, abrazos, expresiones de afecto, de apoyo y de consuelo”, dijo Biden este fin de semana en un comunicado. “Ni una sola vez, nunca, pensé en haber actuado de manera inapropiada”, añadió. “Si se sugiere que este es el caso, voy a escuchar respetuosamente. Pero jamás fue mi intención”.



“Puede que no recuerde esos momentos de la misma manera y puede que me sorprenda lo que oigo”, indicó en el comunicado. Pero, según él, los tiempos han cambiado y “las mujeres sienten que pueden y deben contar sus historias, y los hombres deben escucharlas”.



Su acusadora se llama Lucy Flores, de 39 años.



Flores, quien era una legisladora local en ese tiempo, se había postulado para el cargo de vicegobernadora de Nevada cuando Biden apareció en un mitin para ofrecerle el apoyo como el número dos entonces presidente Barack Obama.



La mujer reiteró sus acusaciones el domingo en CNN. “De una manera muy inesperada sentí a Joe Biden salir de la nada, poner sus manos en mi espalda, aproximarse muy cerca de mi por atrás, agacharse, sentir mi cabello y besarme suavemente en la parte superior de la cabeza”, narró.

El expresidente Barack Obama y su vice Joe Biden. Foto: Reuters.

“Fue chocante, no te esperas ese tipo de intimidad de parte de alguien tan poderoso con quien no tienes ninguna relación”, añadió al señalar que se sentía “indefensa”.



En respuesta al comunicado de Biden, Flores dijo que estaba “contenta de que él quisiera escucharla”, pero agregó que su comportamiento debería sacarlo de la carrera para buscar las candidatura demócrata contra un presidente que ha enfrentado múltiples acusaciones de acoso sexual.



“Para mi es descalificador”, dijo Flores a CNN.



Flores asegura que sintió “dos manos” en sus hombros, se sintió congelada y pensó: “¿qué hace el vicepresidente de Estados Unidos tocándome?”.



“Sí, por supuesto quiero que él cambie su comportamiento. Y quiero que reconozca que estaba equivocado. Quiero que esto sea una gran discusión sobre cómo no hay una estructura dentro de nuestro espacio político, ni para los casos en los que las mujeres sienten que hubo una conducta inapropiada o instancias más serias”.



Biden había reconocido antes que este comportamiento “táctil” podría traerle problemas, especialmente en tiempos del #MeToo que ha afectado a las carreras de varios políticos de Estados Unidos, incluido el exsenador demócrata Al Franken.



Biden tiene fama en Washington de tocar torpemente a las esposas, madres o hijas de los senadores durante las ceremonias de juramento, y fue criticado por masajear los hombros de la esposa del nuevo secretario de Defensa Ash Carter en 2015.



Desde que la denuncia de Flores salió a la luz, el equipo de Biden ha asegurado que ni el exvicepresidente ni su equipo recuerdan la versión de la exlegisladora y defienden que, en ningún momento, ella mostró ningún signo de estar incómoda durante el evento de campaña. Al acto también acudió la actriz latina Eva Longoria, confundadora de Latino Victory Project, organización que ayuda a candidatos hispanos a presentarse a las elecciones. En un comunicado el sábado por la noche, Henry R. Munoz III, el otro fundador de Latino Victory Proyect, afirmó que Biden y Flores nunca estuvieron a solas durante el evento y defendió que, después de revisar fotografías y entrevistar a los presentes, ha concluido que no existen evidencias para afirmar que el incidente se produjo.