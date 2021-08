Joaquín Tenaglia, el joven argentino que es "uno de los jóvenes más brillantes del mundo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aprender un idioma mirando dibujitos con solo tres años, hacer sumas y restas de números de tres cifras más rápido que el resto y nunca estudiar para una prueba, pero aún así salvarlas todas.

Los padres de Joaquín Tenaglia Canut, un joven argentino nacido en Rosario, sabían que su hijo era especial, pero todos los padres piensan que sus hijos son especiales. La diferencia en este caso fue la confirmación que llegó con el resultado de un examen: su inteligencia era superior al 99% de los niños de su misma edad en Estados Unidos, relata Infobae.

Es que en Estados Unidos cada distrito toma sus propios exámenes principalmente de lengua y matemática al principio del año, en la mitad y al final, para medir los conocimientos de los alumnos. Y fue durante la prueba de tercer año donde la vida de Joaquín cambió, después de quedar dentro del uno por ciento más avanzado del país.



Después de realizarle más pruebas en otras áreas quedó claro que Joaquín era superdotado, lo que luego lo llevó a ingresar en el programa de talento de la Universidad de Duke de Carolina del Norte. Pero el camino no terminaba ahí, tras ser examinado una vez más fue admitido la Universidad John Hopkins.



"Uso esa facilidad para nunca estudiar, nunca. Nunca estudio. Uso ese talento todo lo que puedo para nunca estudiar", le cuenta Joaquín a Infobae y reafirma: "No me preparo de ningún modo para hacer los test. Solo entro y los hago".



Y aunque en Hopkins los exámenes eran más difíciles y preparados para alumnos tres años más grandes, la nota del argentino nuevamente superó las expectativas. En 2020 y 2021 obtuvo el High Honors, que solo alcanza el 20% de los jóvenes denominados "gifted" que lo rinden.



Además recibió el Gold Presidential Award for Academic Excellence, que le otorgó el expresidente estadounidense Donald Trump.



"Ese examen de Hopkins nos permitió que Joaquín adelantara un grado. Pasó de quinto a séptimo directamente porque realmente estaba perdiendo el tiempo. Es más, él en quinto ayudaba a las maestras con los chicos que no entendían. Casi que era un docente más, pero él no avanzaba", dijo al medio su madre. De todas maneras, el avanzar casilleros de manera tan rápida tampoco era la idea que tenían para él, lo que los llevó a rechazar la oferta de saltear un año más para que pudiera seguir con sus amigos.



"Antinerd"

Lejos de pasar horas leyendo libros, haciendo complicados cálculos o encerrado en su cuarto estudiando, a Joaquín le encanta pasar su tiempo libre con amigos, jugando al fútbol en el colegio o tocando el trombón.



Su madre cuenta que a veces lo define como un "antinerd" porque es todo lo contrario a lo que se podría esperar de uno de los niños más inteligentes del mundo.



"Es súper sociable, charlatán, inquieto, casi hiperquinético. Para él todos son sus amigos aunque a veces lo tilden de raro", cuenta. Pero a él no le importa ser calificado como "raro" y asegura que incluso lo toma como un cumplido.



"Cuando la gente me llama raro es porque tengo algo que ofrecer o algo diferente a los demás", dice y queda claro que su mente es brillante. De hecho, "uno de los estudiantes más brillantes del mundo", según el último comunicado del Centro Johns Hopkins para Jóvenes Talentosos.



Mirando a futuro Joaquín no tiene muchos planes, pero si le preguntan se permite soñar en grande, aunque para él no parezcan ideas tan inalcanzables: "Lo único que quiero hacer ahora es jugar, no sé qué voy a ser cuando crezca. Quizás algo que tenga que ver con matemática y en la NASA", expresa.



Pero por el momento su atención está enfocada en metas que cualquier joven de hoy en día podría tener como ser youtuber o hacer y jugar videojuegos.