Jefe del Comando Sur de EE.UU. en Chile y Argentina

Faller tiene previsto reunirse con militares de ambos países para reforzar la relación existente y tratar algunos temas que inquietan al gobierno de Donald Trump.

Entre estos asuntos destacan la crisis humanitaria en Venezuela y la creciente influencia en Latinoamérica de Rusia, China e Irán.



El régimen de Nicolás Maduro es uno de los grandes temas que ocupan hoy a la Casa Blanca. La crisis humanitaria en Venezuela desde hace tiempo ha provocado un éxodo de cerca de 3,7 millones de personas, lo cual afecta gravemente a toda la región. El propio Trump ha reiterado en diversas ocasiones que “todas las opciones están sobre la mesa” y que no descarta una posible intervención militar para derrocar a Maduro, una opción que no obstante parece inviable si no cuenta con un respaldo regional mayoritario.



A pesar de la buena relación que Trump dice tener con su homólogo ruso, Vladímir Putin, el reciente envío de tropas a Venezuela por parte del Kremlin ha dejado entrever las desavenencias que existen entre ambos mandatarios.



Mientras que Trump aseguró que Moscú le había comunicado la retirada de la “mayoría” de su personal militar de Venezuela, Putin sostuvo que el contingente permanecería allí para “honrar” sus obligaciones con el régimen de Maduro, aunque aseguró que no tiene intención de crear una base militar en el país.



La influencia económica de China en Latinoamérica es cada vez mayor, algo que preocupa a Estados Unidos por considerar que esto puede dar pie a una pérdida de soberanía por parte de países a los que considera aliados. “Para ejercer un poder político y económico en determinados países, China emplea en Latinoamérica los mismas prácticas crediticias abusivas y nada transparentes que ha utilizado por todo el mundo”, alertó Faller en un documento remitido a la Cámara de Representantes de Estados Unidos el pasado mes de febrero.



También influencia de Irán preocupa desde hace tiempo a Estados Unidos, una situación ahora exacerbada ante la creciente tensión entre ambos países en el Golfo Pérsico.