Jeanine Áñez, expresidenta de Bolivia, estáa aislada y "sin privilegios" en cárcel de La Paz

La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez fue trasladada este lunes a una cárcel en La Paz en la que se le habilitó un espacio de aislamiento por protocolos del COVID-19 por 15 días para que luego ocupe un dormitorio común "sin privilegios" junto a las demás internas.

La Policía Boliviana comandó un operativo para trasladar a la ex jefa de Estado desde las celdas del Fuerza Espacial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) hasta el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, en el sur de la ciudad, en el que guardará reclusión los siguientes cuatro meses como definió una juez en la víspera.

Un pequeño grupo de personas esperó a Áñez en las puertas del centro penitenciario para demostrarle su apoyo gritando "nadie se cansa, nadie se rinde", un estribillo característico de las movilizaciones ciudadanas en 2019 que denunciaban irregularidades en los comicios generales de ese año.

El director general de Régimen Penitenciario en Bolivia, Juan Carlos Limpias, manifestó a los medios que la exmandataria transitoria estará "bajo una constante inspección del personal de salud" por 15 días como estipula el protocolo de las cárceles del país ante la emergencia del coronavirus.



Luego Áñez será "sorteada" para que se le asigne uno de los 13 dormitorios comunes que hay para las 200 reclusas de ese centro penitenciario en la ciudad de La Paz.



"Ningún privado de libertad tiene privilegios en este centro penitenciario", enfatizó Limpias durante su comparecencia ante los periodistas al ser consultado sobre la condición de la exmandataria.



Limpias recalcó que los dormitorios comunes cuentan con "todos los servicios básicos" que "pueda requerir en algún momento" y que, además, Áñez "tiene el derecho a la comunicación", por lo que podrá contactarse con sus abogados defensores y sus familiares.



Por la pandemia, las reclusas no pueden tener visitas como medida para evitar los contagios por el COVID-19, pero sí pueden estar en contacto con sus familiares a través de llamadas, subrayó Limpias.



Junto a Áñez, los exministros interinos de Justicia Álvaro Coímbra y de Energía Rodrigo Guzmán fueron enviados por cuatro meses al penal de San Pedro en La Paz y también estarán aislados por 15 días en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.



Después de ese tiempo, ambos pasarán a un sector común en cualquiera de las secciones que tiene la cárcel paceña, una de las más hacinadas del país.

"Un equipo multidisciplinario les asigna a una sección", indicó el director general de Régimen Penitenciario.



Además aseguró que se garantizará para los tres exfuncionarios que se cumpla el "debido proceso" y que asistan a todas sus audiencias.

El domingo tras una audiencia de más de nueve horas una juez determinó la detención preventiva por el caso denominado "golpe de Estado" para Áñez y sus exministros considerando el riesgo de fuga.



Sobre ellos pesan acusaciones por "terrorismo, sedición y conspiración" por la crisis política y social que atravesó el país en 2019 y que derivó en la renuncia del expresidente Evo Morales a la Presidencia.



El Ministerio de Justicia aclaró que Áñez está siendo procesada como exsenadora y no en su calidad de expresidenta transitoria, por lo que no ameritaría un juicio especial de responsabilidades.



Para este lunes se alistan marchas y cabildos en regiones como la oriental Santa Cruz para repudiar las aprehensiones que la oposición boliviana ha calificado de "persecución política", mientras que el oficialismo indicó que se está haciendo "justicia" y no es una venganza.