Japón ya atraviesa la tercera ola de coronavirus con récord de casos nuevos

Japón y, particularmente, Tokio, su capital, quedaron hoy en el máximo nivel de alerta en su sistema de atención médica coincidiendo con un nuevo récord diario de casos de coronavirus en Tokio, que al igual que el resto del país está sufriendo los embates de la tercera ola de la pandemia de coronavirus.

Según informó el Gobierno Metropolitano de Tokio, este jueves se registraron 822 casos diarios de contagio de coronavirus, por primera vez por encima de los 800 infectados y por encima de los 678 anotados este miércoles.

A nivel nacional se superaron también todas las marcas anteriores, y entrada la noche Japón registraba más de 3.200 casos este jueves, según un recuento aún parcial de la cadena pública de televisión NHK a partir de datos oficiales de las distintas regiones.



Con el fin de atajar la extensión de la COVID-10, las autoridades de Tokio optaron por elevar su sistema de atención sanitaria al primero de los cuatro niveles de alerta, por primera vez desde que se desató la pandemia.



La decisión fue adoptada a partir de recomendaciones de un panel de expertos que ven peligro de que estalle una crisis hospitalaria, según va aumentando progresivamente el número de personas infectadas por el coronavirus.



Hoy mismo, las autoridades de Tokio dijeron que el número de infectados en estado grave llegó este jueves a 66 personas, por debajo de las 78 del pasado martes, pero aún lejos del récord diario de 105 anotado el 28 y 29 de abril pasado.



En una rueda de prensa, la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, reveló que 16 de las 21 personas que murieron esta semana a causa del COVID-19 tenían más de 70 años.



"Estamos tomando medidas para proteger no sólo la vida de cada persona, sino también la vida de quienes nos rodean", agregó.



La gobernadora pidió extremar las precauciones según se aproximan las celebraciones de Fin de Año e hizo un llamamiento a los responsables de tiendas para que reduzcan el horario de atención desde este viernes y hasta el 11 de enero.



También pidió a los tokiotas que trabajen con horarios escalonados y procuren no tomar los días de vacaciones al mismo tiempo. "Se acerca el Fin de Año (...), pero no lo usen como una oportunidad para propagar la infección", afirmó Koike.



Tokio y el resto de Japón entraron en estado de emergencia sanitaria el 7 de abril pasado, ante la galopante extensión de la pandemia, y la medida de excepción acabó el 25 de mayo al reducirse los temores de que los hospitales quedaran colapsados.



El país sufrió una segunda ola de COVID-19 en agosto, pero la tercera está generando un número mucho mayor de contagiados por la pandemia, que en todo Japón ha causado hasta la fecha 2.768 muertos desde que se conoció el primer caso, el 16 de enero pasado.