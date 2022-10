James Heappey: “En Ucrania estamos viendo el comienzo del fin de la guerra”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ministro de Fuerzas Armadas y Veteranos del Reino Unido, James Heappey (41) estuvo en Montevideo la semana pasada para mantener reuniones con el ministro de Defensa, Javier García, y los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Heappey es miembro del Parlamento británico, y sirvió en el Ejército alcanzando el rango de Mayor. En una carrera de 10 años en el Regimiento de Infantería Rifles, sirvió en operaciones en Kabul en 2005, Irlanda del Norte en 2006, Basora en 2007 y Sangin en la provincia de Helmand en 2009. También sirvió en Kenia y en todo el Reino Unido. Además, fue secretario privado parlamentario del primer ministro.

Heappey vino a Montevideo con la misión de continuar estrechando los lazos entre ambos países tras la visita a Londres en mayo pasado del presidente Luis Lacalle Pou. En su reunión con el ministro Javier García, Heappey reafirmó el compromiso del Reino Unido de continuar invirtiendo en capacitación y entrenamiento para las Fuerzas Armadas, en especial para las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU. En los últimos años varios oficiales uruguayos han recibido capacitación en el Reino Unido. Tres miembros de las Fuerzas Armadas uruguayas que asistieron a cursos de entrenamiento de oficiales, obtuvieron los resultados más destacados de su generación. Heappey también se reunió con el director de Inteligencia, Álvaro Garcé, por un proyecto de cooperación en ciberseguridad derivado de la visita de gobierno a Reino Unido. En medio de su agenda, Heappey habló con El País sobre la guerra.



-¿Cuál es la situación hoy en Ucrania?



-Creo que es un equilibrio lo que estamos viendo ahora. Los ucranianos están teniendo éxito de una manera que nadie se imaginaba hace diez meses. Y podemos decir que eso sucede en parte por el gran consenso internacional en torno a la causa ucraniana, y a todas las armas y municiones que se han donado. Pero más que nada se debe realmente al impulso que le ha dado el presidente Zelenski y la manera en que ha logrado impulsar y convencer al pueblo ucraniano para que un ejército tan pequeño haya podido tener éxito ante una fuerza tan, tan superior. Lo que está pasando ahora es de alguna manera el principio del final.

-¿Cuánto más puede durar la guerra?



-Se puede acabar bastante rápido. Yo creo que este invierno va a ser muy, muy duro para los soldados rusos que van a estar sin ropas de abrigo en las trincheras en territorio ucraniano. Y cada vez vamos a ver más fotos de fuerzas rusas rindiéndose ante el avance ucraniano. Así que es posible que esto sea de alguna manera el comienzo del fin. Y también es probable y bastante posible que se estire por lo menos uno o dos años más el apoyo de la comunidad internacional a Ucrania. (...) La reconstrucción de Ucrania es una etapa posterior. Quien sea que gane va a tener que reconstruir Ucrania. Si Rusia gana va a tener que reconstruir también Ucrania, por eso es que no creo que recurran a armas nucleares, o armas que sean absurdamente destructivas. Y si gana Ucrania va a recuperar los territorios que perdió como espera la comunidad internacional.



-La guerra en Ucrania traerá cambios en el sistema de defensa de Europa. ¿Qué se puede esperar una vez que termine la guerra?



-De alguna manera mucha gente piensa que Putin ya ha perdido. Porque Putin pensó que la OTAN se estaba quedando sin fuerza, y que también el sistema de países se estaba debilitando. Y de hecho lo que pasó en los últimos diez meses con la solicitud de unión a la OTAN de Suecia y Finlandia es que ahora las fronteras de Rusia con países miembros de la OTAN se ha duplicado. Lo que está pasando con la alianza occidental, donde Estados Unidos estaba tirando para un lado y algunos países europeos hacia el otro, lo que hizo la guerra fue reunir esos esfuerzos, y ahora poder luchar por la democracia, por la libertad pero de una manera conjunta. Y de alguna manera esto produjo un renacimiento de la OTAN, y países que durante mucho tiempo vieron asegurado su sistema de defensa están aumentando sus presupuestos en defensa; por ejemplo el Reino Unido lo aumentó en un 3% de su PIB, lo que representa aproximadamente 100.000 millones de libras. Creo que si le hubiesen dicho a Putin en febrero de que estas iban a ser las consecuencia de sus acciones, nunca las hubiese hecho.



-Lo traigo a la región. ¿Cómo está observando la posición de América Latina con respecto a la guerra en Ucrania?



-Creo que la gran mayoría de los países en la región han condenado la invasión rusa -Uruguay apoyó la resolución en la ONU- y la han reconocido como lo que es, una agresión a la democracia y a la libertad.



-En sus contactos con las autoridades uruguayas usted analizó la cooperación entre el Reino Unido y Uruguay en materia de defensa. ¿En qué consiste esa cooperación?



-Hay una excelente relación entre el Reino Unido y Uruguay que se remonta desde los inicios del país. Pero por diferentes razones, primero porque Uruguay está muy lejos del Reino Unido y hemos estado enfocándonos en temas del Medio Oriente y ahora en temas europeos, las relaciones entre las Fuerzas Armadas de Uruguay y el Reino Unido no han sido lo suficientemente fuertes como deberían. He venido a hablar con el ministro de Defensa a ver qué cosas podemos hacer. Hemos tenido muy buenas experiencias en capacitación y entrenamiento en academias del Reino Unido; también en misiones de mantenimiento de la paz; trabajamos muy bien de manera conjunta en la Antártida. Pero por la cantidad de historias que tenemos compartidas, creo que podemos hacer más. Con el ministro y los comandantes de las diferentes fuerzas, estamos viendo cómo profundizar esa relación.



-¿Cuáles son los principales riesgos en la región en materia de defensa?



-Creo que a nivel macro la amenaza más grande para la región sería la ambición de algunos estados con cierta malicia, que están actuando solamente por los intereses económicos propios, disfrazados bajo algún tipo de sociedad comercial. Lo que estamos viendo cada vez más en el mundo es que en realidad no es una sociedad real.



-¿A qué estados se refiere?



-Ya saben de qué estados estamos hablando. Creo que a nivel macro la principal amenaza es esa que vimos y sabemos que puede ser desestabilizadora. Creo que los países tienen que elegir entre estos dos lados. Un lugar de libertad, democracia, imperio de la ley y del estado de derecho, o a estos países autócratas. Creo que es importante para lo que queda del siglo elegir bien de qué lado vamos a estar.



-¿Hay alguna negociación en estos momentos con Argentina por las islas Malvinas?



-No. De hecho no hay razón para que el Reino Unido y Argentina no sean amigos. Por ejemplo, trabajamos muy bien en operaciones de mantenimiento de la paz. Pero no depende de Argentina o del Reino Unido, sino que debemos respetar la determinación de la gente que vive en las islas. Si la gente que vive en las islas quiere ser argentinos, eso está bien para el gobierno británico; y si quieren ser británicos debería estar bien también para el gobierno argentino. Argentina y el Reino Unido no tienen por que ser enemigos. De hecho hay muchas razones por las cuales deberían ser amigos, pero siempre debemos tener en cuenta y respetar la voluntad de los isleños.