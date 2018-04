"Jamás podrán apresar nuestros sueños", el mensaje de Lula antes de entregarse

El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, dijo este mediodía en un discurso en las afueras del sindicato metalúrgico de Sao Bernardo Do Campo que se entregará a la Policía Federal pero que "ninguno dormirá con la conciencia tranquila como yo".

Minutos después el Partido de los Trabajadores (PT) que Lula lidera difundió a través de sus cuentas en redes sociales un video en dibujos animados, en el que Lula cuenta su vida, su trayectoria política y su situación actual.



"No es que nuestra vida haya sido fácil, lejos de eso. Sentí en la piel lo que le pasa a un pueblo olvidado, pero sabemos que ningún fardo es tan pesado que no se pueda cargar", afirma el exmandatario al principio del video, y añade que "quien sobrevive después de pasar por tanta dificultad, aprende que la honra es nuestro bien más valioso"



Lula continúa relatando que "a lo largo de mi camino, conocí a mucha gente que precisaba solo una oportunidad para andar con sus propias penas y construir con dignidad su propia vida".

"Fue esa idea de un Brasil más justo lo que formó nuestros mejores y más poderosos sueños: un país sin hambre, con escuelas, con empleo para todos", agrega en su alocución.



Más adelante, el expresidente recuerda que "Ya fui preso una vez, mi vida fue dada vuelta, mi familia fue perseguida y perdí a mi eterna compañera", por loq ue no tiene "miedo" de "lo que está por venir", y "si me queda por lo menos un minuto de vida, ese minuto va a ser para luchar por la dignidad de nuestro pueblo y defender nuestra honra"



"En las tardes de indecisión de mi juventud, nunca imaginé que sería posible, mas fue, y me convertí en presidente del pueblo brasilero", afirma.



Luego dirige un mensaje al juez Sergio Moro: "quien me condenó sin pruebas, sabe que soy inocente y que goberné con honestidad. Los que me persigue pueden hacer lo que quieran, pero jamás podrán apresar nuestros sueños".