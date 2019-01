Jair Bolsonaro retira a Brasil del pacto migratorio

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, criticó ayer miércoles el Pacto Mundial para la Migración, tras reportes de que Brasil abandonó el acuerdo, tal como el nuevo equipo gobernante había prometido antes de asumir el poder. "Brasil es soberano para decidir si acepta o no migrantes. Quien por ventura venga para aquí deberá estar sujeto a nuestras leyes, reglas y costumbres, como también deberá cantar nuestro himno y respetar nuestra cultura", tuiteó Bolsonaro.

"No cualquiera entra en nuestra casa, ni cualquiera entrará a Brasil a través de un pacto adoptado por terceros. NO AL PACTO MIGRATORIO", añadió. Y ponderó: "Jamás negaremos ayuda a quienes la precisan, pero la inmigración no puede ser indiscriminada. Son necesarios criterios".

Una fuente diplomática confirmó a la AFP que Brasil abandonó el pacto de la ONU, aunque el ministerio de Relaciones Exteriores aún no se pronunció oficialmente.

El pacto, el primero a nivel mundial para gestionar la migración, plantea 23 objetivos para desalentar la migración ilegal, en momentos en que el flujo de migrantes ha aumentado a casi 260 millones en el mundo, el 3,4% de la población global.

El documento, acordado entre 165 países a comienzos de diciembre en Marruecos, fue ratificado con 152 votos a favor, 5 en contra —Estados Unidos, Hungría, República Checa, Polonia e Israel— y 12 abstenciones, entre ellas la de Chile.

Brasil votó a favor, aún bajo el gobierno de Michel Temer, aunque el equipo de Bolsonaro, que asumió el 1 de enero, a fines de octubre ya se había manifestado en contra.

Su canciller, Ernesto Araújo, había criticado el documento el 10 de diciembre, afirmando que se trata de un "instrumento inadecuado".