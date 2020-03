Jair Bolsonaro reduce la embajada de Brasil en Caracas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gobierno brasileño informó ayer jueves el retiro de cuatro diplomáticos y 11 funcionarios de su embajada en Caracas, de los consulados en Caracas y Ciudad Guayana y del viceconsulado en Santa Elena do Uairén, ciudad Cerca de la frontera con Roraima.

Con el retiro, los brasileños en Venezuela perderán el acceso a servicios como la emisión de pasaporte y certificado de nacimiento.



El gobierno canadiense adoptó una medida similar el año pasado, sin romper las relaciones diplomáticas con Venezuela.



El gobierno brasileño aún no ha informado si adoptará una posición más extrema.



Tampoco está claro qué pasará con las propiedades que pertenecen al estado brasileño, incluida la residencia del embajador, ubicada en uno de los barrios más sofisticados de la capital venezolana, el Country Club, que se sometió a una renovación casi total hace unos años. Hay muebles y obras de arte de alto valor, cuyo destino aún es incierto.



Las relaciones entre Brasil y Venezuela se han tensado desde que Brasilia empujó la suspensión de Caracas del Mercosur, en agosto de 2017, durante el gobierno de Michel Temer.



En el mismo año, el gobierno de Nicolás Maduro expulsó al entonces embajador brasileño, Rui Pereira. Desde entonces, Brasil ha estado representado en Caracas por un oficial de negocios, y Maduro también tiene un representante provisional en Brasilia, Freddy Meregote, quien, bajo el actual gobierno de Jair Bolsonaro, ya no tiene ninguna interlocución con el Ministerio de Relaciones Exteriores.



A principios de 2019, el gobierno de Bolsonaro reconoció la presidencia encargada de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN).



La relación con Maduro es casi nula, con la excepción de un canal militar limitado entre las Fuerzas Armadas de los dos países.



Hay aproximadamente 10.000 brasileños viviendo en Venezuela, y las autoridades brasileñas dicen que más de medio millón de venezolanos han huido a Brasil de la crisis económica y política del país, con muchos de ellos continuando su camino a otras naciones sudamericanas.