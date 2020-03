Jair Bolsonaro apoya movilización y dice que no es contra el Congreso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, hizo ayer sábado un llamamiento para que los brasileños participen el próximo 15 marzo en las manifestaciones organizadas por grupos de derecha a favor del Gobierno y precisó que no se trata de un acto contra el Congreso, como fue establecido en la convocatoria inicial.

“Participen y pídannos lo mejor para Brasil”, afirmó el mandatario en la localidad de Boa Vista (norte), donde realizó una escala antes de viajar a Miami este mismo sábado para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



Bolsonaro precisó que la convocatoria de la manifestación surgió de forma “espontánea” a través de las redes sociales y negó que el acto sea contra el Poder Legislativo o Judicial, sino a favor de Brasil.



“Es un movimiento que quiere mostrarnos a todos, presidente, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que quien guía Brasil es la población”, agregó el presidente, quien precisó que le político que tiene miedo de la calle no sirve para ser político.



Hace apenas unas semanas, Bolsonaro abrió una crisis entre el Legislativo y el Ejecutivo al apoyar las manifestaciones del 15 de marzo, convocadas inicialmente contra el Congreso, el cual ha servido de freno para algunos de los proyectos propuestos por su Gabinete.



El líder de la ultraderecha brasileña compartió por WhatsApp un video que, con una música épica de fondo, muestra escenas del atentado que sufrió durante la campaña electoral de 2018 y en el que es presentado como un héroe que “desafió a los poderosos” y “casi murió” por los brasileños.



El gesto le valió duras críticas por parte de diversos líderes políticos, entre ellos el presidente de la Cámara de los Diputados, Rodrigo Maia, quien señaló que “el respeto a las instituciones democráticas” debe estar por “encima de todo”.



“Crear tensión institucional no ayuda al país a evolucionar. Somos nosotros, autoridades, que tenemos que dar el ejemplo de respeto a las instituciones y al orden constitucional. Brasil necesita de paz y responsabilidad para progresar”, afirmó Maia, sin citar directamente a Bolsonaro.



También reaccionaron líderes de diferentes partidos de oposición, entre ellos los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores) y Fernando Henrique Cardoso (Partido de la Social Democracia Brasileña).



Si bien las manifestaciones del 15 de marzo están previstas en apoyo al Gobierno, tres días después están marcadas diversas protestas en todo el país a favor de la democracia y contra la política económica de corte liberal defendida por el Ejecutivo de Bolsonaro, quien ha elogiado públicamente a los torturadores de las dictaduras tanto de Brasil como de Chile.



En otro orden, antes de viajar a Estados Unidos, Bolsonaro exhortó a los brasileños a la unión ante los caos de coronavirus registrados en Brasil.



“Convoco a la población, es especial a los profesionales de la salud, para que trabajemos juntos y superemos juntos esta situación. El momento es de unión. Aún cuando el problema pueda agravarse, no hay motivo para el pánico”, dijo Bolsonaro en un mensaje por radio y TV.