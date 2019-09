La izquierda va dividida a la elección en España

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La izquierda ajusta sus estrategias para las elecciones de noviembre en España y mientras los socialistas (PSOE) tratarán de buscar el voto de centro para conseguir una mayoría amplia, Podemos se reivindica como la izquierda e intentará frenar la fuga de electores hacia un nuevo partido, creado por Iñigo Errejón, uno de sus fundadores.

Los socialistas, liderados por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que va por la reelección, buscan el voto del electorado del centro, decepcionado con el giro a la derecha de los liberales de Ciudadanos, liderados por Albert Rivera y aspiran a una mayoría amplia que les permita gobernar en solitario. El PSOE está primero en intención de voto.



Sánchez, durante su intervención ayer ante el comité federal del partido, máximo órgano de decisión entre los congresos, pidió “que no se pierda un minuto en reproches” y ofreció un proyecto progresista “en positivo, con los pies en el suelo” para ofrecer una alternativa a la parálisis y “certidumbre y estabilidad”, con un gobierno progresista.



El líder de Podemos, Pablo Iglesias, mencionó ayer de forma expresa a Errejón para reseñar que sus adversarios no son los partidos “y mucho menos los progresistas”, pero recordó que Podemos no nació “para apuntalar el bipartidismo, asegurar el sueño plácido de los poderosos, y dar estabilidad al poder” sino para “buscar un nuevo orden de justicia social y dar estabilidad a la gente”.