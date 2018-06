Iván Duque es el nuevo presidente colombiano

Colombia eligió ayer a su nuevo presidente. Iván Duque, el candidato impulsado por el expresidente Álvaro Uribe, se impuso en segunda vuelta ante el izquierdista Gustavo Petro con el 53,85% de los votos y una diferencia de más del 12%.

El país cafetero inaugura así una etapa crucial a un año y medio después de la firma de los acuerdos con las FARC, a los que Duque pretende aplicar modificaciones. En concreto, quiere obligar a los exguerrilleros a que primero respondan ante la Justicia por sus crímenes antes de ocupar cargos políticos.

Duque tomará el mando en agosto de Juan Manuel Santos y se enfrenta al reto de reducir la polarización, contener la violencia que aún golpea a algunas zonas y mejorar la economía.

Se impuso en balotaje frente a Petro al obtener más de 10 millones de votos. De 41 años, Duque se convirtió en el presidente más joven de la historia de Colombia. La elección conduce también por primera vez a la vicepresidencia a una mujer, Marta Lucía Ramírez, su compañera de fórmula.

Tras conocerse estos resultados, el júbilo se desató en el centro de convenciones donde los seguidores de Duque están reunidos para seguir el escrutinio de las elecciones.

Duque se había impuesto en la primera vuelta, el pasado 27 de marzo, con más de 7,5 millones de votos (39,14%), y Petro obtuvo en esa ocasión 4,8 millones de papeletas (25,08%).

Medidas.

Iván Duque ondeará desde el poder las banderas derechistas del popular exmandatario Álvaro Uribe, quien se ha manifestado en contra del histórico pacto de paz con la exguerrilla FARC.

Duque quiere hacer cambios y "correcciones" al acuerdo para garantizar justicia y reparación a las víctimas, lo que ha despertado temor entre muchos colombianos por el riesgo de que los excombatientes de las FARC se sientan traicionados y decidan regresar a las armas, sumándose a las disidencias, a la guerrilla aún activa del Ejército de Liberación Nacional (ELN) o a bandas criminales.

Varias regiones de Colombia fueron desalojadas por las FARC tras el acuerdo de paz, el que le permitió a la exguerrilla convertirse en un partido político. Si bien en las elecciones legislativas obtuvieron menos de 0,5% de los votos, tienen 10 escaños asegurados por el acuerdo. Para estos comicios, las FARC decidieron no presentar candidatos.

Petro, un exguerrillero del M-19, planteaba dar continuidad al acuerdo de paz, además de redistribuir la tierra inutilizada entre los pobres, subir los impuestos a los terratenientes, y eliminar gradualmente la dependencia económica del petróleo y del carbón.

Duque, un abogado experto en economía y amigo del libre mercado, propuso en la campaña reducir los impuestos a las empresas para atraer más inversión extranjera, al tiempo que se comprometió a dar estabilidad jurídica a los sectores petrolero y del carbón, los principales generadores de ingresos por exportaciones.

El presidente saliente Juan Manuel Santos saludó al vencedor Duque. Debido a la impopularidad del acuerdo con las FARC, Santos deja su sillón con bajísimos niveles de aprobación, a pesar de haber obtenido el Premio Nobel de la Paz en 2016.

Migración. Debate por venezolanos que llegan al país El problema de los inmigrantes que Colombia recibe de su vecino Venezuela también ha estado en el centro del debate. Duque propone profundizar el aislamiento internacional del presidente Nicolás Maduro; promete llevarlo a juicio en la Corte Penal Internacional.



En los últimos 15 meses, más de 800.000 venezolanos llegaron a Colombia huyendo de la crisis humanitaria, según cifras de Migración Colombia. Aunque podrían ser muchos más si se tienen en cuenta los pasos ilegales en los que no hay control de ingresos.



Duque propone crear un fondo internacional para atender la emergencia de los venezolanos migrantes.

Por primera vez pujaron derecha e izquierda

El candidato de Colombia Humana, Gustavo Petro, aceptó anoche la derrota ante Iván Duque, postulante derechista, delfín del expresidente Álvaro Uribe, quien está al frente de la agrupación Centro Democrático.

"Aceptamos su triunfo, es el presidente de la República. No le vamos a pedir ministerios. Somos la oposición a ese gobierno. Somos oposición no porque queramos, sino porque no coincidimos con él. Los ocho millones de colombianas y colombianos no vamos a permitir que retrocedan a Colombia hacia la guerra", dijo en referencia a las revisiones que Duque promete sobre el acuerdo de paz con las FARC. Parte de la población teme que ello provoque la vuelta a las armas de la guerrilla.

"No me siento derrotado. Claro que hay tristeza. Desde joven me enseñaron que teníamos que ser alternativa de poder", dijo Petro, exalcalde de Bogotá, quien obtuvo ocho millones de votos.

Colombia eligió ayer por primera vez entre derecha e izquierda en las urnas. El prolongado conflicto con las guerrillas izquierdistas había postergado por décadas el enfrentamiento democrático y prácticamente no existía una izquierda de partidos en el país cafetero.

La figura de Álvaro Uribe, quien fuera presidente de Colombia entre 2002 y 2010, ha marcado el escenario. Su apoyo a Duque fue decisivo para el triunfo. El flamante presidente se lo agradeció.

Más de 36 millones de votantes estaban convocados a las urnas en el balotaje; la concurrencia se ubicó en un 50%.

La izquierda regional mira con atención tras los reveses en Argentina, Chile y ahora Colombia, mientras están expectantes de México y Brasil para sus comicios de julio y octubre respectivamente.

El Mundial no ayudó al candidato opositor

La Copa Mundial de fútbol ha sido un protagonista inesperado de la jornada electoral desarrollada en Colombia. Si bien la selección cafetera debuta el martes, en un país donde votar no es obligación, los candidatos buscaron toda la jornada que los votantes concurrieran a las urnas más allá del atractivo futbolístico.

Los analistas presumen que Gustavo Petro, el candidato de Colombia Humana (izquierda), pudo ser el más perjudicado por la jornada mundialista. El exalcalde de Bogotá necesitaba de una alta concurrencia a las urnas para tener chances de éxito. Sin embargo, la participación estuvo en 50%, levemente inferior a lo habitual.

En muchos puestos de la capital se veían hasta el mediodía menos votantes que hace tres semanas, aunque los colombianos son famosos por dejar el voto para último momento. "Si están viendo el partido, salgan a votar y luego sigan disfrutando del Mundial", declaró el presidente Juan Manuel Santos en un último llamado a participar ante la decaída afluencia en la mañana. En la tarde, la concurrencia fue levemente superior.