Italia se plantea vacunar a los niños de 5 a 11 años a final de año

Las autoridades sanitarias de Italia se plantean vacunar contra el coronavirus a los niños de entre cinco y once años a partir de las navidades, si las agencias de medicamentos europea, EMA, e italiana, AIFA, lo aprueban.

"Creo que la EMA puede llegar a una evaluación y una aprobación entre finales de mes y la primera mitad de diciembre. A partir de entonces podremos comenzar", ha explicado hoy el presidente del Consejo Superior de Sanidad, Franco Locatelli, en declaraciones a la televisión privada Sky.



La vacunación de los casi cuatro millones de menores italianos de entre cinco y once años permitirá que "estén más protegidos de las manifestaciones graves o prolongadas de COVID-19", aunque en este grupo de edad no se suelen dar con tanta frecuencia, ha argumentado el coordinador del comité técnico científico.



Asimismo, Locatelli ha sostenido que la vacuna "contribuirá a la reducción de la circulación viral", que ha sufrido un aumento aunque, en comparación a otros países europeos, "la situación es significativamente más favorable".



Italia acumula 4.782.802 contagios desde que comenzó la pandemia en el país en febrero de 2020 y de ellos 132.224 han fallecido.



Con 5.188 nuevos positivos contabilizados en las últimas horas, Locatelli ha insistido en la necesidad de que la población se inmunice porque "la mayor parte de aquellos que se infectan" son personas "no vacunadas".

Actualmente, un 86,41 % de la población italiana mayor de 12 años ya dispone de al menos una dosis anti-covid y un 83 % cuenta con la pauta completa.



Además, se han administrado 290.585 terceras dosis, que por el momento solo van dirigidas a los mayores de 60 años, al personal sanitario y a las personas vulnerables, tal y como ha reiterado hoy el responsable que gestiona la pandemia en Italia, Francesco Figliuolo, que ha descartado que se vayan a aplicar a corto plazo a otros grupos.



Estados Unidos ya autorizó el martes el suministro de la vacuna contra la COVID-19 a los niños entre 5 y 11 años.