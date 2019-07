Italia impide el desembarco de 135 migrantes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde el pasado jueves una patrullera de la Guardia Costera italiana con 135 migrantes a bordo espera la autorización para atracar en un puerto ante la prohibición del ministro del Interior, Matteo Salvini, que ha vuelto a lanzar así su desafío a la Unión Europea (UE).

Fuentes de Interior informaron a los medios, el viernes, “que se ha solicitado oficialmente a la Comisión Europea que coordine las operaciones de distribución de los inmigrantes que se encuentran a bordo de un barco de la Guardia Costera italiana. Se trata de 135 personas. A la espera de respuestas oficiales no se ha indicado ningún puerto para el desembarco”.



Desde ese momento, solo silencio. Ni la Guardia Costera, ni fuentes del gobierno, ni el Ministerio del Interior han informado de la suerte de los migrantes ni han dado detalles de si hay mujeres o niños, o sus condiciones de salud.



Se conoce solo que se encuentran a bordo de la patrullera Gregoretti, en la que embarcaron cerca de 90 migrantes rescatados en dos botes neumáticos durante la jornada del jueves y los 50 que fueron asistidos por el pesquero italiano Accursio Giarratano. El pesquero solicitó ayuda a Malta, pero ante la negativa de las autoridades de este país acudió a la Guardia Costera italiana.



El 23 de julio, catorce países de la UE dieron su “acuerdo de principio” a una iniciativa franco-alemana para un mecanismo temporal que permita el desembarco de migrantes rescatados en el Mediterráneo central y su distribución posterior entre Estados, anunció el presidente francés, Emmanuel Macron, tras una reunión en París.



Sin embargo, en esta reunión no participó Italia y Salvini sostuvo que era “un error de forma y sustancia”, y afirmó que “Italia no es la dama de compañía de nadie y no obedece ninguna orden”. (Fuente: EFE)