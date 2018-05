Italia: candidato a primer ministro bajo sospecha

El presidente italiano Sergio Mattarella se toma su tiempo para definir si acepta como primer ministro Giuseppe Conte, el nombre propuesto por el antisistema Movimiento 5 Estrellas (M5S) y la Liga, de extrema derecha. Pero mientras piensa y consulta a sus asesores, en Italia crece una polémica que puede terminar con los planes de formar el primer gobierno anti- sistema en el país: Conte, de 54 años y desconocido para el gran público pero con un impresionante currículum académico, al parecer no tiene todos los títulos universitarios que dice que tiene.

La bomba la lanzó ayer el diario The New York Times, que aseguró que Conde no figuraba en los registros de la New York University (NYU). El diario citó a una portavoz de NYU que dijo: "No aparece en ninguno de nuestros registros como estudiante o miembro de la facultad ninguna persona con ese nombre". Añadió que podría haber asistido a programas de uno o dos días, de los cuales no había registros.

En un currículum en el sitio web del Parlamento, Conte dice que estudió en NYU desde 2008 hasta 2012 "por períodos de no menos de un mes".

El currículum da fe además de una brillante trayectoria con estudios en otras instituciones prestigiosas, como la Universidad de Yale o la de Pittsburgh, pero también figura un curso de Derecho en una escuela de Viena que ha resultado ser una academia de idiomas.

Giuseppe Conte (derecha): apenas conocido por el gran público italiano. Foto: AFP

El rotativo romano Il Messaggero aumentó las dudas al afirmar que Conte no estudió en la Duquesne University de Pittsburgh y tampoco enseñó en la Universidad de Malta, tal y como figura en su discutido currículum.

El M5S salió en defensa de su postulante a primer ministro, y atribuyó estas revelaciones a ataques del sistema y de los medios "por miedo".

"Todos los medios italianos y extranjeros, algunos burócratas europeos y gran parte del establishment se han coaligado, unidos por el miedo de que finalmente nazca un Gobierno con plenos poderes legitimado por los ciudadanos", dijeron representantes del M5S en un artículo titulado "¿Quién teme a Giuseppe Conte?".

El M5S apuntó que en su currículum el jurista "ha escrito claramente que en la New York University perfeccionó y actualizó sus estudios", no que cursara un máster, en alusión a la posibilidad de que fueran unos breves cursos.

"Tenemos un programa de Gobierno y una mayoría parlamentaria. El cambio nunca ha estado tan cerca. Falta solo el último paso. ¿Quién tiene miedo a Giuseppe Conte", cuestionó el M5S.

De este modo, la jornada de reflexión de Mattarella acabó nublada por la desconfianza sobre la trayectoria de un jurista que, por otro lado, es visto como una figura técnica.

Por ello, los analistas cuestionan su papel en un gabinete en el que la voz cantante la llevarán presumiblemente el líder del M5S, Luigi di Maio, y el de la Liga, Matteo Salvini, y se preguntan qué legitimidad tendría Conte en una cumbre de la Unión Europea, por ejemplo.