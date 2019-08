Italia camino a elecciones y volcada más a la derecha

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Matteo Salvini, el hombre fuerte de la política italiana, hizo saltar por los aires a su propio gobierno. Su partido, la Liga, presentó ayer viernes ante el Senado la moción de censura contra el primer ministro Giuseppe Conte, con la que oficialmente hace caer el gobierno del que formaba parte desde hace 14 meses junto con los antisistema del Movimiento 5 Estrellas (M5E).

“Demasiados noes hacen daño a Italia que, por contra, necesita volver a crecer y volver a votar rápidamente. Quien pierde el tiempo perjudica al país y solo piensa en la poltrona”, se lee en una nota de la Liga, tras la presentación de la moción de censura al primer ministro Conte en el Senado.



Si se constata, como es probable, que no hay una mayoría parlamentaria en torno a un líder político, el Parlamento debe ser disuelto, lo que podría ocurrir alrededor del 26 de agosto y se deben convocar elecciones anticipadas.



Para continuar en el gobierno, Conte necesitaría los apoyos del M5S y también del Partido Demócrata (PD, centroizquierda), pues la Liga y sus socios coaligados, Forza Italia y Hermanos de Italia, ya han adelantado que quieren elecciones.



Salvini quiere ser el próximo primer ministro de Italia y es consciente de que ahora goza de una popularidad que, según los sondeos, le colocará en la presidencia del Ejecutivo con la ayuda de una coalición de derechas, pues solo no suma mayoría.



“Pedimos elecciones lo más rápido posible”, reiteró Salvini durante su beach tour para conquistar votantes en las ciudades costeras del sur de Italia.



“Pido a los italianos que me den plenos poderes”, repitió ayer viernes.



La celebración de elecciones genera una serie de incógnitas: ¿cuándo? ¿y con qué gobierno?



Entre las hipótesis figuran la designación de un gabinete de técnicos que organice los comicios o con el gobierno actual, que siga ocupándose del día a día hasta la votación.

Cámara de Diputados de Italia. Foto: AFP

La crisis desatada por Salvini, con las dos ramas del parlamento cerradas por vacaciones, tomó desprevenido a Luigi Di Maio, líder del M5E, hasta ahora socio de la Liga.



Indirectamente, el papa Francisco reaccionó en una entrevista publicada ayer viernes a la posible victoria de Salvini, al criticar el “soberanismo” porque conduce “a guerras”, dijo.



En papa confesó también que le aterran los discursos centrados en “primero nosotros”, una alusión a una de las frases que más repite Salvini en sus discurso antiinmigrantes.

Favorito.

La decisión de romper la alianza de gobierno provocó el enfado de Conte y de Di Maio, quienes acusaron a Salvini, ministro de Interior, de querer sacar partido de sus buenos resultados en los sondeos, dejando de lado el bienestar de los italianos.



Según los medios italianos, la Liga querría que las elecciones legislativas se celebren en la segunda mitad de octubre, el domingo 13, 20 o 27.



En cualquier caso, la Liga se presentará a los comicios en posición de fuerza, tras haber recabado el 34% de los votos en las pasadas elecciones europeas y con unos sondeos favorables, que le otorgan entre el 36% y el 38% de la intención de voto, lo que, en principio, permitiría a los ultraderechistas gobernar en solitario o con el apoyo de la otra formación de extrema derecha, más pequeña, Fratelli d’Italia.

El legislativo está de receso por las vacaciones de verano en Italia, pero podría ser convocado a fines de agosto. Foto: AFP

El M5E, en cambio, se hundió en las encuestas, que le dan un 17% en intención de voto, menos de la mitad de lo que obtuvo en las legislativas de marzo de 2018.



“El electorado del norte rico y próspero de Italia, la base de la Liga, estaba cansado con este gobierno”, explicó a la AFP Massimo Franco, columnista del influyente diario Corriere della Sera.



Todavía no se sabe cuál será la reacción del presidente de la República, Sergio Mattarella, el único con potestad para disolver el Parlamento.



Antes de convocar elecciones deberá consultar a los presidentes de las dos cámaras del parlamento y a los principales dirigentes políticos.



Según la agencia italiana AGI, el Senado podría reunirse el 20 de agosto para constatar la caída del gobierno, y el Parlamento podría quedar disuelto unos días después. En ese caso, se deberían convocar elecciones en un plazo de entre 50 y 70 días, según la Constitución italiana.

Camino al poder. Salvini se hizo con las riendas de la entonces Liga Norte en 2013, cuando la formación obtuvo solo un 4% de los votos, los peores resultados de su historia, y en 2018 eliminó la palabra Norte para hacer de su partido una formación de carácter nacional, una estrategia que le dio el 17% de los votos en los comicios generales del pasado año.



Pactó entonces con el M5S, que le doblaba en sufragios (más del 32%), y pidió la cartera de Interior, donde ha practicado una política de contención de la inmigración ilegal que le ha granjeado la simpatía de gran parte del electorado.



Pero no solo se ha contentado con su ministerio, sino que durante este último año Salvini ha opinado de todos los asuntos políticos y económicos, y hasta ha organizado reuniones con los sindicatos y empresarios, sin contar con el primer ministro Conte y el ministro de Economía, Giovanni Tria.



Los últimos sondeos le dan una intención de voto del 36% y sumaría mayoría absoluta en coalición con sus dos socios conservadores, Forza Italia, del ex primer ministro Silvio Berlusconi, y Hermanos de Italia, pues cada uno recaudaría más de un 7%.



Las discrepancias de la Liga con el M5S en materias como inmigración, empleo, seguridad, ayudas sociales, fiscalidad, desarrollo o infraestructuras siempre han estado latentes, pero el detonante ha sido la línea ferroviaria de alta velocidad Turín-Lyon, que el M5S considera un despilfarro y la Liga, una obra estratégica para el país.



El pasado miércoles, Salvini y los suyos rechazaron en el Senado la moción de sus socios, el M5S, para frenar estas obras y un día después anunció que daba la alianza de gobierno por rota.

La economía.

Italia es la tercera economía de la zona euro. ¿Cuál puede ser el impacto de esta crisis?



Tan pronto como los mercados abrieron ayer viernes por la mañana, el diferencial entre los bonos del tesoro de Italia y Alemania dio un salto de 25 puntos para situarse a 235 puntos, lo que refleja la preocupación de los círculos financieros.



La Bolsa de Milán registró una caída del 2%, con el segmento bancario en bajada.



“La incertidumbre tiene un precio, se llama spread e implica la posible reducción de la nota de Italia por parte de las agencias de calificación”, explicó Carlo Alberto Carnavale Maffe, profesor de la Universidad Bocconi de Milán.

Salvini, la cara de la extrema derecha Fanny Carrier, AFP



Con su eslogan “los italianos primero”, Matteo Salvini espera gobernar solo.



De 46 años, llegó en 2013 a la cabeza de un partido al borde del abismo e hizo de la Liga (la antigua Liga Norte) una formación nacionalista de éxito que superó en las urnas a su aliado Silvio Berlusconi, al que dejó de lado para formar una mayoría gubernamental con los antisistema del M5S.



Hijo de un empresario y una ama de casa, Salvini nació y se crió en Milán, donde asistió a la escuela católica, fue scout, siguió al Milán AC e inició su actividad política.



Con 17 años empezó a militar en la Liga Norte y fue elegido concejal de Milán con 20 años. Después empezó a trabajar como periodista en el diario La Padania y en la emisora de radio Padania Libera, ambos cercanos a su partido, donde desarrolló una eficaz capacidad oratoria. Y en 2004, el euroescéptico Salvini entró al Parlamento Europeo.



Pero a medida que su figura ascendía, su partido se hundía. Su jefe y fundador, Umberto Bossi, enfermo e involucrado en un escándalo de corrupción, fue retirado del cargo en 2012. En las legislativas de 2013, la formación apenas registró 4% de los votos.



Reacio a trajes y corbatas, permanentemente enojado y dotado de un aplomo infalible, Salvini se volvió rápidamente omnipresente en los medios, con un tono directo y alejado de lo políticamente correcto.



Aliado con el Frente Nacional francés de Marine Le Pen y gran admirador de Vladimir Putin y Donald Trump, el jefe de la Liga suele emprenderla con los inmigrantes, el islam, el euro y las uniones homosexuales.



“He oído de todo. Que soy un criminal, un racista, un fascista”, suele decir. Pero “yo soy un comunista a la antigua, conozco más fábricas que esa gente (de izquierda) que solo se junta con banqueros”.



También se presenta como defensor de los valores cristianos, a pesar de sus críticas a los esfuerzos del papa Francisco a favor de los migrantes y de su agitada vida privada. Tiene dos hijos, de 6 y 15 años, de dos mujeres diferentes, el año pasado se separó de su compañera y ahora se deja ver con una joven 20 años menor que él.



Entre sus promesas cumplidas, suprimió los permisos de residencia humanitarios, amplió el concepto de legítima defensa, redujo la edad de jubilación y reforzó los servicios de policía.



En cambio, el estancamiento económico dificulta sus promesas de espectaculares reducciones de impuestos, las expulsiones de sin papeles están en punto muerto, su intento de crear una unión populista en la Eurocámara acabó por aislar a Italia y hay una investigación en curso por sospechas de que Rusia financió su partido.

“Muy probable, las elecciones” El director de la agencia italiana Ansa, Luigi Contu, experto en temas políticos, aseguró a la AFP que es “muy probable” que se celebren elecciones anticipadas en Italia pero que Matteo Salvini no tiene garantizada la mayoría suficiente para gobernar.



“Es muy probable que se vote, no veo la formación de otro gobierno o de otra mayoría”, aseguró Contu, que durante 20 años cubrió la actualidad del parlamento italiano.



“Lo más probable es que después de la caída (con la renuncia del jefe de gobierno Giuseppe Conte) un nuevo jefe de gobierno provisional, sin mayoría, quede a cargo de dirigir los asuntos corrientes hasta las elecciones de noviembre o finales de octubre”, explicó.

Berlusconi propone un pacto ahora El exprimer ministro Silvio Berlusconi pidió ayer viernes al líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, que pacten una coalición antes de ir a las elecciones anticipadas.



El partido de Berlusconi, Forza Italia, la Liga y la formación ultraconservadora Hermanos de Italia pactaron para las pasadas generales de marzo de 2018 un programa común y afirmaron que sellaban una alianza para gobernar Italia, pero concurrieron por separado y después juntos no sumaron mayoría absoluta.



Con la crisis de gobierno que se ha desatado ahora en Italia, después de que Salvini retirara su confianza a su socio de coalición, el Movimiento Cinco Estrellas (M5S), se abren varios escenarios posibles, aunque el más probable es que se celebren elecciones anticipadas en la segunda mitad de octubre o a principios de noviembre.



Según los últimos sondeos, la formación de Salvini obtendría un 36% en las urnas, mientras que Hermanos de Italia tendría un 7,5% y Forza Italia un 7,1%.



Tanto Forza Italia como Hermanos de Italia ven ahora la posibilidad de hacerse con algún ministerio en un próximo Ejecutivo y por eso sus respectivos líderes han pedido que se acuerde una coalición antes de los comicios, para que de esta manera Salvini no pueda después intentar gobernar en solitario o con otros apoyos parlamentarios si resulta el partido más votado.



“Los juegos de palacio y los teatrillos desesperados no serán los que resuelvan los problemas de los italianos (...). Elijamos el camino de la transparencia, firmemos un acuerdo antes de las elecciones”, dijo Berlusconi en una nota.



Por su parte, Giorgia Meloni, líder de Hermanos de Italia, descartó que Salvini acuda en solitario a las elecciones porque “no tendría mucho sentido que formara otro gobierno, fruto de juegos de palacio, en lugar de contar con los partidos que ha necesitado en los últimos meses”, en referencia a Hermanos de Italia y Forza Italia.



Salvini presentó en el Parlamento una moción de censura contra el primer ministro italiano, Giuseppe Conte. (EFE)

Posibles escenarios en Italia Parlamento levanta receso veraniego. El Parlamento reabre sus puertas, cerradas por vacaciones, y convoca a los senadores y diputados en una sesión extraordinaria para verificar si el primer ministro cuenta con una mayoría para gobernar, algo más que improbable.



Moción de censura al primer ministro. Matteo Salvini presentó en el Senado una moción de censura con la que espera sacar al primer ministro Conte y el M5S y forzar la convocatoria de elecciones anticipadas. Podría tratarse en torno al 20 de agosto.



El improbable “conte-BiS”. En el muy improbable caso de que Conte lograra apoyos en el Parlamento, esto daría lugar a una nueva mayoría y el jefe del Estado, Sergio Mattarella, podría encargarle la formación de un nuevo Ejecutivo, el “Conte-Bis”.



La dimisión de Conte, por falta de apoyo. En caso que Conte no obtenga el apoyo del Parlamento, no le quedaría otra que dimitir. Mattarella daría inicio a una ronda de consultas para ver si es posible una mayoría parlamentaria, algo a priori casi imposible.



Nuevas elecciones legislativas. Desechada la posibilidad de nuevas mayorías y de un gobierno técnico, la única opción será la convocatoria a elecciones una vez que se disuelva el Parlamento, en un plazo mínimo de 45 días y un máximo de 70.

Una agenda cargada en medio de la crisis.

En el horizonte italiano aparecen importantes citas políticas. La primera y más importante es la elaboración del cuadro macroeconómico y del proyecto de ley de Presupuestos Generales para 2020, que debe ser enviada a la Comisión Europea antes del 15 de octubre de este año. Aunque se puede prorrogar.



El 26 de agosto se termina el plazo para presentar posibles candidaturas a comisarios de la UE. El gobierno había reclamado una cartera económica como la de Competitividad. El Parlamento italiano debería retomar sus labores a principios de septiembre tras la pausa estival y el día 9 de ese mes estaba prevista la votación final de una ley que recorta drásticamente el número de legisladores, impulsada por el M5S. El líder de ese partido, Luigi Di Maio, propuso aprobar primero esa ley antes de ir a elecciones.