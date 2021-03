Israel: casi la mitad de la población vacunada; CEO de Pfizer contó por qué fue elegido como "laboratorio global"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la carrera por desarrollar vacunas contra el COVID-19 lo antes posible, el laboratorio norteamericano Pfizer buscaba un país que fuera "muy apropiado para la humanidad". Tras una larga ronda de llamados con varios gobiernos, el laboratorio se decantó por Israel, con el que se asoció para las pruebas.

Así lo contó el director general de la compañía, Albert Bourla, durante una entrevista con el Canal 12 de la televisión israelí, donde reveló los entretelones de la selección de Israel como campo de ensayos, en una estrecha y exitosa sociedad que ahora tiene a ese país entre los más avanzados en la vacunación de sus sociedades.

"Sabíamos que iba a ser bueno para la humanidad si se elegía un país que sirva de ejemplo lo que la vacuna puede contribuir a la salud de su población, así como a su economía, porque podrá reabrir su actividad", dijo Bourla.



"Por supuesto que hablé con varios jefes de Estado, incluido Benjamín Netanyahu, y él me convenció de que Israel es un lugar con las condiciones adecuadas para las pruebas. Me impresionó la obsesión de su primer ministro: me llamó 30 veces", expresó el CEO.



También citó el "extraordinario sistema de salud de Israel", un grado muy alto de datos económicos y la experiencia en el manejo de crisis.

"Creo que Israel se ha convertido en el laboratorio del mundo en este momento porque han vacunado a una gran parte de su población, por lo que podemos estudiar tanto los índices económicos como los de salud", había dicho Bourla en una entrevista a NBC News el viernes pasado.



El CEO de Pfizer abordó la lucha para adaptar la vacuna a las diversas variantes que se están desarrollando en todo el mundo. "Definí como meta para mi equipo que estemos listos para desarrollar una vacuna adaptada a una nueva variante que será definida como preocupante dentro de 100 días", señaló.



En ese marco trató de calmar ánimos y especificó que la única variante a tratar es la sudafricana, debido a que las vacunas que desarrolla su compañía son muy efectivas contra la cepa británica.



Cuando se le preguntó sobre la afirmación frecuente de Netanyahu, de cara a las elecciones del 23 de marzo próximo, de que solo él puede traer vacunas a Israel, Bourla enfatizó que su compañía firma contratos con Estados, no líderes individuales.

“No estamos contratando con empresas u organizaciones individuales (…) Las vacunas se venderán a todos los países, independientemente de quién sea el líder”, dijo.



Bourla, hijo de sobrevivientes del Holocausto nacido en Grecia, debía llegar a Israel el 8 de marzo, solo 15 días antes de las elecciones, pero la semana pasada retrasó el viaje. "Fue bastante complicado como un viaje (…) en medio de la pandemia, la logística no siempre fue perfecta", así que decidió suspenderlo.



Netanyahu promocionó repetidamente su relación personal con Bourla como una de las principales razones por las que Israel pudo obtener grandes cantidades de vacunas contra el coronavirus con tanta rapidez.



Bourla confirmó haber recibido cartas en las que le pedían que no visitara Israel antes de las elecciones, así como cartas que le decían que siguiera adelante con el viaje. "Mi trabajo no es hacer política", dijo el ejecutivo griego, y agregó que tiene "cero intención" de interferir en las elecciones.

Israel superó los cuatro millones de personas vacunadas con ambas dosis

La cifra de israelíes vacunados con ambas dosis de la vacuna contra el coronavirus superó hoy los cuatro millones, lo que representa poco menos de la mitad de la población y que permitió mantener la tendencia decreciente de contagios al mismo tiempo que volver a una cuasi normalidad.



Según números del Ministerio de Sanidad israelí, un 55 % de sus alrededor de nueve millones de habitantes recibió al menos una dosis de la vacuna Pfizer, mientras que un 44 % ha sido inoculado también con la segunda.



En el último mes, de la mano de su veloz campaña de vacunación, el índice de tests de coronavirus positivos pasó de un 8 % al 3.1 % registrado ayer.



El promedio de edad de los nuevos casos detectados también bajó de manera notable tras la vacunación de los más mayores, de los cuales la gran mayoría recibió ya ambas dosis hace tiempo.



Otra de las estadísticas alentadoras es la cantidad de pacientes en estado grave, que en el último mes se redujo de cerca de 1.000 a poco más de 600.



Estos indicadores fueron fundamentales para que el Gobierno decidiera reabrir, el domingo pasado, los bares, cafés y restaurantes de todo el país, al mismo tiempo que avanzar en la vuelta a clase de la mayoría de los estudiantes que seguían cursando de manera virtual.



Estas medidas, que privilegian a la población vacunada y portadora del "pase verde" para inmunizados, incluyeron además la reapertura de salones de eventos culturales, de lugares de culto y hasta de estadios y auditorios.



Al mismo tiempo, investigadores locales trabajan a contrarreloj para producir estudios sobre la efectividad de la vacuna en la población, que no solo confirmaron los resultados de las pruebas clínicas de Pfizer sino que fueron incluso utilizados por la farmacéutica para demostrar que la vacuna es más eficaz de lo que se pensaba.