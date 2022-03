Israel descubrió variante "desconocida" de covid que combina subvariantes de Ómicron

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministerio israelí de Salud anunció el miércoles que detectó dos casos de contaminación por una variante no identificada del coronavirus, sin gravedad aparente y que combina las subvariantes BA.1 y BA.2.

"Esta variante no es aún conocida en el mundo y los dos casos fueron descubiertos gracias a test PCR efectuados en el aeropuerto Ben Gurión a la entrada de Israel", indica un comunicado del ministerio.

"Las personas contaminadas presentaron ligeros síntomas de fiebre, dolores de cabeza y musculares y no requirieron cuidados médicos especiales" prosigue.



Según el jefe de la estrategia anticovid del gobierno israelí, Salman Zarka, "el fenómeno de las variantes combinadas es bien conocido" y "de momento no estamos preocupados" de que la nueva variante pueda conducir "a casos graves", dijo a la radio militar israelí.



En el contexto de un nuevo aumento de casos en el mundo, el primer ministro israelí, Naftali Bennett, prevé celebrar una reunión el miércoles con responsables del ministerio de Salud, indicó su oficina.



La situación sanitaria se ha degradado en varios países debido a la propagación de la subvariante BA.2, particularmente contagiosa, pero que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) no provoca formas más graves del coronavirus que la BA.1.