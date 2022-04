Isabel Goves: “Hay niños de dos años casi sin dormir, en los refugios”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La española Isabel Goves es Coordinadora Médica de la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF), donde se especializó en la supervisión y el entrenamiento de equipos asistenciales de la organización, en situaciones bélicas. Goves ha trabajado en otras guerras y en contextos difíciles, como por ejemplo, en la guerra de Siria. Actualmente desarrolla sus funciones de coordinación en Ucrania y en los países limítrofes de esa nación. Afirma que la ayuda se extenderá más allá de la finalización del conflicto, ya que las secuelas de esta guerra serán profundas.

-Como coordinadora médica de Médicos Sin Fronteras (MSF), ¿dónde se encuentra en este momento y qué están haciendo?



-Estoy en Eslovaquia, estuve en Ucrania, y como tenemos actividades en ambos países, estoy viajando de un lado al otro, supervisando lo que están haciendo nuestros equipos. Dentro de Ucrania, estamos cubriendo prácticamente en todo el país. Nos estamos centrando en informaciones, training y envíos de medicamentos y material médico a los hospitales dentro del país. También estamos ayudando en la evacuación de heridos.



-¿Qué es lo que están viendo en el día a día?



-Hay un montón de voluntarios, organizaciones de ayuda y particulares que apoyan a las personas que están huyendo de las zonas de mayor conflicto. Los hospitales siguen teniendo sus médicos y enfermeros, pero ante una situación así, se ven sobrepasados, sobre todo les cuesta conseguir medicamentos y material médico, porque la cadena de suministros ha colapsado. Tampoco se pueden hacer envíos por avión. Vemos que aunque el personal médico tiene muy buen nivel de formación, no están acostumbrados a tratar en situaciones de guerra, a los heridos de bala, de metralla, cómo atender cuando llegan, por ejemplo, 150 heridos juntos, cómo hacer para priorizar a quiénes atender primero o después, para salvar más vidas.

Bandera de Ucrania durante la guerra. Foto: EFE

-Pero ¿qué están viendo en las calles? Le preguntamos porque el Kremlin está negando que haya matanzas masivas de civiles en Ucrania.



-No estamos llegando a las zonas donde el conflicto está más activo, sí hay equipos en el entorno a algunas ciudades que están ayudando. Obviamente estamos en una situación de guerra, hay bombardeos, destrucción y heridos. Desde que estoy aquí no estoy viendo lo que sale en la televisión o en la prensa, no sé las imágenes que ustedes ven allí, pero hay destrucción, la situación es complicada y dura para mucha gente, tanto para quienes están en Ucrania como para quienes han tenido que desplazarse hacia lugares más seguros. Hay 7 millones de desplazados dentro del país que han tenido que dejar todo atrás, con el trauma que supone además las situaciones de violencia que han vivido.



-¿En qué consiste el entrenamiento que están dando al personal médico ucraniano?



-En MSF hemos estado en muchos países en situaciones de guerra, y estamos entrenando al personal médico local sobre cómo manejar un flujo masivo de heridos para ser más eficientes, y en cómo tratar heridos de guerra. Nuestra respuesta se enfoca en eso, apoyo con formación .

Guerra en Ucrania. Foto: AFP.

-¿También están trabajando a nivel de salud mental?



-Sí, en los hospitales y en los refugios apoyamos a las personas desplazadas. Damos apoyo con psicólogos internacionales con experiencia para tratar estas situaciones y hacemos training de psicólogos ucranianos, en primeros auxilios en salud mental. También en cómo cuidarse uno mismo, para que cuando el médico o la enfermera reciben heridos de guerra, eso no los afecte tanto y puedan seguir trabajando. Los training se hacen en dos o tres días, luego se replican y a la vez supervisamos a las personas atendidas.



-¿Cuántas personas de MSF están trabajando en Ucrania actualmente?



-Tenemos 100 expatriados y casi 200 ucranianos; cada día aumenta el número porque recibimos más llamadas de hospitales en diferentes puntos y los equipos van creciendo según las necesidades. Estamos presentes en doce ciudades de Ucrania, entre ellas Kiev, Leópolis, Dnipró, Odessa. Desde allí cubrimos otros hospitales a los que no podemos llegar en persona por razones de seguridad, pero les enviamos suministros.

-¿Están, o estuvieron, en Bucha o en Mariúpol?



-En Bucha los equipos de MSF aún no han llegado. A Mariúpol, nuestros equipos consiguieron enviar materiales, pero desde que se inició el cerco, no tenemos acceso. Hay varias ciudades que están sitiadas por el ejército ruso; estamos intentando enviar medicamentos. Lo que estamos viendo en el país son hospitales que necesitan apoyo, medicamentos y materiales, también necesitan entrenamiento para la situación, y en eso estamos. Queremos dejar claro que en cualquier conflicto, las víctimas civiles deben ser respetadas y tener libre movimiento, sin necesidad de hacer corredores humanitarios.



-¿Tienen algún tipo de relación o acuerdo con el gobierno de Ucrania?



-Sí, con el apoyo del Ministerio de Salud hemos organizado un tren-ambulancia, donde damos un servicio de primeros auxilios para poder evacuar los pacientes. La primera evacuación se realizó hace una semana y media con 9 pacientes que estaban estables, pero graves. El jueves pasado evacuamos 41 pacientes en ese tren. Esos traslados permiten que los hospitales de primera línea tengan más espacio para atender a las víctimas que llegan.

Solicitantes de asilo de Ucrania caminan hacia el puerto de cruce de San Ysidro México-Estados Unidos en Tijuana, México. Foto: AFP

-¿Qué función está cumpliendo MSF en los países limítrofes con Ucrania?



-Estamos apoyando con los refugiados que están llegando. La respuesta de estos países es muy buena, les han abierto las puertas a todos los refugiados ucranianos, asegurándoles acceso a salud y los niños pueden ir al colegio. Igual vemos que necesitan nuestra ayuda porque son países que no están habituados a recibir este número de refugiados. Por ejemplo, en Eslovaquia en concreto, estamos apoyando al Hospital de Tuberculosis con más medicamentos por posibles casos de esa enfermedad que puedan llegar desde Ucrania, con entrenamiento para la detección de esos casos y también de casos de violencia sexual de personas que cruzan la frontera y han sido víctimas de abuso, teniendo en cuenta el tráfico de personas.



-¿Qué es lo que destacaría de esta trágica situación?



-El ambiente es de una solidaridad increíble, la gente se ayuda una a otra. En el oeste, están tratando de llevar una vida más normal, aunque siempre hay alarmas por los peligros de bombardeos. Cada vez que suena una sirena, la gente tiene que irse a los refugios, a veces a las 2, 3 o 4 de la madrugada. Se ve a los niños pequeños, de 2 o 3 años, casi sin dormir, con sus peluches en los refugios. Es una situación difícil, pero la gente está unida y eso los ayuda a salir adelante.

-¿Qué es lo más difícil de su trabajo hasta ahora?



-Quizás hacer llegar los medicamentos o los equipos a los lugares donde se necesitan. Tenemos varios centros de aprovisionamiento en Europa, que suministran a todas las misiones y proyectos de MSF en el mundo, y en este caso los envíos son a través de carreteras hacia las diferentes fronteras, como Polonia y Eslovaquia. Hemos entrado más de 200 toneladas de medicamentos y materiales médicos a Ucrania desde el 24 de febrero, todo siempre a través de carreteras.



-¿Esta guerra se diferencia de otras en las que usted ha estado?



-Aquí no ocurre lo que pasaba por ejemplo en Siria, donde había mucha falta de recursos humanos, no habían suficientes médicos ni enfermeros. Muchas de las personas que estaban trabajando en hospitales ni siquiera habían terminado sus estudios; aquí no. Aquí el personal médico sigue en Ucrania y el gran gap son los recursos materiales más que los recursos humanos.



-¿En MSF han calculado cuánto podría demorar en terminar esta guerra?



No sabemos, no hacemos proyecciones. Lo que sí sabemos es que cuando la guerra termine, la ayuda humanitaria se va a seguir necesitando para salir de la situación terrible que dejan las guerras en los países.