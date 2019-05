La ironía de Lanata y la agresión a periodista de TN en la presentación del libro de CFK 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La presentación oficial del libro de la expresidenta argentina, Cristina Fernández, convocó a miles de personas en la Feria del Libro de Buenos Aires. El evento no estuvo libre de polémicas.

Al evento asistieron miles de personas y se dispuso de pantalla gigantes en el exterior del predio para los que querían seguir las palabras de la expresidenta y no podían ingresar.

La periodista de TN, María Eugenia Duffard, vivió un tenso e incómodo momento cuando un grupo de militantes kirchneristas la rodeó mientras cubría la previa de la conferencia en la Rural porteña.

"Tomala vos, dámela a mí, el que no salta, es de Clarín" arengaban los manifestantes, que saltaban alrededor de la joven periodista dentro del predio de La Rural donde se hacía la presentación. Más adelante, en un segundo intento de la periodista de comunicarse con sus compañeros de piso, la militancia probó con otro canto popular: "Clarín basura, vos sos la dictadura".

Rápidamente, los videos se visibilizaron a través de Twitter, mientras el tópico Sinceramente crecía entre los usuarios de esta red social y se posicionaba como Trending Topic en la noche del jueves.

Por su parte, el periodista Jorge Lanata, ironizó con alguno de los pasajes de la presentación del libro de la expresidenta.

"Estuvimos ante una máscara de lo que se supone que es una nueva Cristina", analizó el periodista en el canal de noticias TN. "Vimos una Cristina buena, moderada, con algunas paradojas. Es gracioso cuando dice que Alberto Fernández es quien le sugirió hacer el libro, cuando él hace un año formaba parte de las duras críticas hacia ella", añadió.



Y se rió al recordar un momento de la presentación: "Me parece muy importante la parte en la que nos contó que no es Dios y no escribió la Biblia. Me resulta tranquilizador".