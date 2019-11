Irán vuelve a enriquecer uranio y Estados Unidos pide medidas severas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Irán reanudó ayer jueves el enriquecimiento de uranio en su planta subterránea de Fordo, tal y como había anunciado el martes, una decisión que se suma a otros incumplimientos del acuerdo de 2015 sobre su programa nuclear y contra la que Washington pidió “medidas severas”.

“En los primeros minutos de la jornada de este jueves (.ayer) la producción y recogida de uranio enriquecido empezó en las instalaciones de Fordo”, a unos 180 km al sur de Teherán, indicó un comunicado de la Organización Iraní de energía atómica.

El texto indica que “todas estas actividades fueron llevadas a cabo bajo el control del Organismo Internacional de Energía Atómica”, OEIA, agencia de la ONU encargada del control del programa nuclear iraní.



En paralelo, Irán anunció ayer haber retirado la acreditación a una inspectora de la ONU tras un incidente ocurrido la semana pasada en un “control”, a la entrada del centro de enriquecimiento de Natanz. En ese control, al paso de la inspectora “se activó una alarma” lo cual hizo pensar que podía llevar consigo “un producto sospechoso”, indicó por su parte la agencia nuclear iraní en un comunicado.



La misión estadounidense ante la OIEA en Viena calificó el hecho de “provocación escandalosa” mientras que el representante de la Unión Europea (UE) expresó su “preocupación” y pidió a Irán que “garantice que los inspectores del OIEA puedan realizar su trabajo.

Programa nuclear iraní by ElPaisUy on Scribd

“Impedir que una inspectora pueda abandonar el país, particularmente cuando había recibido instrucciones en ese sentido, es inaceptable y no debería ocurrir” declaró el director general interino del OIEA, Cornel Feruta. Agregó que no podía dar detalles sobre el incidente, pero “a partir de la información disponible, el organismo no no está de acuerdo con la caracterización de Irán de la situación de la inspectora, que estaba llevando a cabo su misión oficial”.

Reacción de EE.UU.

La reanudación de esta actividad, hasta ahora congelada en virtud del acuerdo sobre el programa nuclear iraní, de 2015, que Estados Unidos abandonó, fue anunciada el martes por el presidente Hasán Rohaní.



Desde Washington, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo reaccionó en estos términos: “Ahora es el momento de que todas las naciones rechacen la extorsión nuclear de este régimen y tomen medidas severas para incrementar la presión”, dijo en un comunicado.

Mike Pompeo. Foto: EFE

El lunes había terminado el plazo que Irán había dado a los países que todavía forman parte del acuerdo de 2015 (China, Francia, Reino Unido, Rusia y Alemania) para que les ayuden a superar las consecuencias de una retirada de Estados Unidos de ese pacto en 2018.



La medida es la cuarta fase del plan de reducción de los compromisos iraníes en materia nuclear que empezó en mayo, como respuesta a la decisión de Washington de abandonar el texto.



Irán espera así presionar a las otras partes firmantes para que le ayuden a evitar las sanciones económicas estadounidenses, que han llevada a la recesión a la economía iraní.



Según el acuerdo de 2015 firmado en Viena, Teherán aceptaba reducir drásticamente sus actividades nucleares, para garantizar que solo tenían objetivos civiles, a cambio del levantamiento de parte de las sanciones económicas que asfixian a su economía.