Investigan la violación a una mujer en estado vegetativo que quedó embarazada

La policía estadounidense se encuentra investigando un caso que se registró en un recinto de salud privado de Phoenix y que afectó a una mujer que lleva al menos 10 años en estado vegetativo.

El 29 de diciembre pasado, la paciente, quien quedó en esa condición luego de estar a punto de ahogarse, dio a luz a un niño, sorprendiendo a sus cuidadores que nunca se dieron cuenta de que estaba embarazada.

"Por lo que me han dicho, ella estaba gimiendo", declaró una fuente no identificada a KPHO, canal afiliado a CBS en Phoenix. Cuando las enfermeras se acercaron a la mujer para verificar si estaba bien, se dieron cuenta de que estaba dando a luz.



La paciente se convirtió así en madre de un niño que, según se presume, fue fruto de una violación, aunque la policía no ha querido dar detalles respecto a la indagatoria.

Quien sí entregó una declaración fue el portavoz de Hacienda HealthCare, el recinto donde está internada la mujer. "Como organización estamos totalmente comprometidos a llegar a la verdad de lo que, para nosotros, es un asunto sin precedentes", señaló David Leibowitz, según informó The Washington Post.

El vocero agregó que por ahora están revisando todos sus procesos y protocolos, para asegurar que todos los residentes del lugar están seguros y bien cuidados.



No obstante, los familiares de otros pacientes internados en Hacienda HealthCare prefieren no confiarse y cuidan por sí mismos a sus parientes. Es el caso de Karina Cesena, cuya hija de 22 años se encuentra en el recinto y de quien dice no se despegará hasta que encuentren al culpable. "La confianza se ha roto definitivamente", señaló la mujer a los medios locales.



Hasta el momento ninguna persona ha sido arrestada por su conexión con el incidente y aún no está claro si la policía ha identificado a algún sospechoso.