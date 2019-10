Investigan a uruguayo por estafa contra al menos 11 españoles por 263.000 euros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El pasado 23 de octubre un hombre uruguayo fue detenido en Gijón, España, acusado de "falsificación de documentos y estafa a decenas de personas en Asturias con supuestas inversiones financieras", informó esta semana la cadena de radio española COPE y otros medios de ese país.

Hasta el momento, son once las víctimas identificadas y el monto de la estafa asciende a 263.000 euros.



La Policía Nacional española inició la investigación a raíz de las denuncias interpuestas por trabajadores de la Universidad de Oviedo "al resultar estafadas mediante una supuesta oferta de inversión en fondos con unos intereses de rentabilidad suculentos", agrega el medio español.



Según informa el portal elcomercio.es, durante años el uruguayo concedió un interés del 20% del capital invertido. Una vez que no cumplía con lo prometido, se disculpaba de la tardanza "con excusas como enfermedades de algún familiar cercano o la suya propia. Llegó a decir que él mismo padecía cáncer".



De acuerdo a varios medios, entre ellos COPE, el uruguayo gozaba de la confianza de las víctimas, profesores y catedráticos "de los campus de Oviedo y Gijón", al ser conocido en el ambiente universitario por ofrecer seguros desde hacía años.



Al uruguayo se imputa el delito de falsificación de documentos ya que "utilizaba en la confección de las supuestas pólizas de inversión el nombre, logotipo y sellos de una entidad financiera internacional norteamericana de reconocido prestigio", informó COPE.



Frente a la reiteración de excusas, algunas víctimas se contactaron con la firma financiera y descubrieron que no tenían ningún contrato establecido con la misma. Por este motivo, interpusieron las denuncias en Oviedo y Gijón.



El uruguayo fue detenido y se negó a declarar, informó elcomercio.es. Luego fue puesto en libertad con medidas cautelares, informaron varios medios locales.



La investigación policial continúa para llegar al número total de víctimas y recabar la cifra exacta de la estafa piramidal.