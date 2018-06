Investigan presunto suicidio de la hermana de Máxima

La hermana menor de la reina Máxima de Holanda, Inés Zorreguieta, de 33 años, murió la noche del miércoles en Buenos Aires, "probablemente debido a un suicidio", informó ayer jueves la Casa Real holandesa.

"El cuerpo fue hallado donde vivía. Fue descubierto por una amiga. La amiga y la madre llamaron al 911 y llegó el SAME (servicio médico). Se hizo el acompañamiento sicológico a la madre", informó la fiscal Cintia Oberlander. "En principio no hay indicios de criminalidad", agregó sin dar detalles sobre la circunstancias del hallazgo "por respeto a la madre y a la familia", dijo.

Inés se habría matado ahorcándose con un cinturón en el picaporte de la puerta de su habitación.

Inés Zorreguieta, nacida en 1984, tenía antecedentes de depresión, según la prensa argentina. Estuvo internada en 2012 en una clínica psiquiátrica.

La reina Máxima mantenía una estrecha relación con su hermana, trece años más joven que ella. Inés fue dama de honor de Máxima en su boda con Guillermo Alejandro, por entonces príncipe de Orange, y era madrina de la tercera hija de la pareja real, la princesa Ariadna.

Además de Inés, Máxima tiene dos hermanos, Martín y Juan, así como tres hermanastras del primer matrimonio de su padre, Jorge Zorreguieta, ex secretario de Agricultura de la dictadura militar, fallecido en agosto de 2017 a los 89 años.

Protegida de la reina.

Inés era la protegida de la reina Máxima. Inesita, tal como la llamaban en su entorno, nació en 1985, cuando la familia había dejado atrás el paso de Jorge "Coqui" Zorreguieta como Secretario de Agricultura y Ganadería de la dictadura.

Pese a haber gozado de algunos privilegios económicos, cuando Inesita llegó al mundo, los Zorreguieta no pensaron en mudarse a un hogar más grande: los cuatro hijos que tuvieron en común los padres de Máxima —Jorge tenía tres hijas de una relación anterior— crecieron en un departamento de 120 metros en Barrio Norte, donde todavía vive María del Carmen, María Pame, como la llaman en la familia.

Cuando en marzo de 1999 su hermana Máxima conoció al príncipe heredero de la corona holandesa, Inés tenía 14 años. La presentación oficial del novio a la familia Zorreguieta tuvo lugar en Bariloche, donde tenían su casa y pasaban todos los veranos e inviernos. Guillermo Alejandro de Holanda viajó hasta allí, hizo buenas migas con sus cuñados, pero durmió en una habitación separada de la de su prometida: Máxima compartía cuarto con Inesita, eran las niñas de la casa.

La boda real fue un evento que puso los nervios de punta a todos los Zorreguieta: sus padres no podrían asistir dado el rechazo del Parlamento holandés a la presencia de quien fuera miembro de la dictadura militar argentina. Inés tenía 16 años y estaba por empezar quinto año del colegio cuando la boda. Y fue en esa exposición ante el mundo en la que quedó en evidencia la devoción de Máxima por su hermanita.

Según el libro Máxima, una historia real, biografía no autorizada de la reina de Gonzalo Álvarez Guerrero y Soledad Ferrari, "entre tantas expectativas, previsiones y visitas, la futura princesa le dedicó mucha atención a Inesita, su protegida, que en plena crisis de identidad lidiaba con unos kilos de más, una profunda timidez y una muy reciente pelea con su madre. Llegó a Holanda con un estudiado look dark que horrorizaba a María Pame y preocu- pó a algunos consejeros de la corona. Máxima, amable y tajante, advirtió que no se metieran con ella".

Meses después, en noviembre de 2002, un nuevo gesto puso en evidencia la íntima relación que las unía: Máxima viajó especialmente para estar presente el día en que Inés egresaba del colegio.

Mientras despuntaba el vicio estudiando canto y guitarra, sus pasiones, comenzó a cursar Psicología en la Universidad de Palermo, donde se recibió en 2010. Para este acontecimiento también contó con una visita fugaz de su mundialmente conocida hermana mayor. Aunque la reina siempre quiso convencerla para mudarse con ella a Ámsterdam, Inés declinó la oferta para buscar su propio camino. Al cabo de unos meses comenzó a trabajar como analista de la ONU en Panamá.

En 2012, fue noticia por una internación en una clínica en Buenos Aires, según trascendió en ese momento, por problemas de depresión y alimentación. Pero el hermetismo en la familia de la reina es total. No hay partes médicos oficiales que acrediten los motivos de esa internación y otra que se repitió al año siguiente. La preocupación de Máxima se manifestó en los frecuentes viajes que realizó en los últimos años a Argentina, no solo para ver a su padre enfermo hasta su fallecimiento, sino para estar cerca de su hermana.

En 2016 fue nombrada como Directora de despacho y Mesa de Entradas del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación. La noticia generó cuestionamientos acerca de su mérito para acceder al cargo.

Una de sus últimas apariciones públicas fue en octubre del 2016, durante la visita de Máxima a la universidad de la que es egresada, la UCA, donde disertó sobre su especialidad, los microcréditos, con el por entonces ministro de Finanzas Alfonso Prat Gay. Allí estuvo sentada Inés, en primera fila al lado de su mamá, María Pame, aplaudiendo feliz a su hermana.