Investigan al hijo de Bolsonaro por lavado

El hijo senador del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, enfrenta acusaciones de lavado de dinero relacionadas con al menos dos apartamentos de lujo que compró en Río de Janeiro, según fiscales federales y un reporte de prensa de ayer miércoles.

Flavio Bolsonaro, que acaba de asumir su cargo como senador federal, enfrenta acusaciones de corrupción que están manchando la imagen de ley y orden que su padre utilizó como motor de su campaña presidencial el año pasado.



El senador ha rechazado reunirse con los fiscales para ser interrogado y elude constantemente las preguntas de la prensa sobre las acusaciones en su contra. En una declaración escrita sostuvo que los últimos cargos contra él son infundados y serían desestimados.



A inicios de este mes la corte suprema de Brasil rechazó una apelación de Flavio Bolsonaro para detener una amplia investigación de numerosos pagos sospechosos en efectivo realizados en la cuenta de su exchofer Fabricio Queiroz.



El diario O Globo informó ayer miércoles que accedió a una investigación de la poli-cía federal sobre negocios inmobiliarios que Flavio Bolsonaro llevó a cabo entre 2014 y 2017 y que resultó en un “aumento excepcional” en su patrimonio.



El documento de la policía no dio detalles sobre negociaciones ni cantidad de dinero involucrados en la adquisición de los apartamentos.



Ese período es aproximadamente el mismo en que los 7 millones de reales en transacciones sospechosas fluyeron a través de la cuenta bancaria de Queiroz.



La oficina de la fiscalía general confirmó que había recibido el caso de la policía federal, pero no dio detalles. La policía federal no respondió a una solicitud de comentarios.



El presidente Bolsonaro sigue el caso de su hijo desde una habitación de un hospital en San Pablo, donde se recupera de una operación.