Encontraron 63 fetos en una funeraria de Estados Unidos

La Policía estadounidense encontró 63 fetos en una funeraria en Detroit, Michigan, durante una investigación sobre denuncias de negligencia profesional en el establecimiento, informó la prensa local.

"Va más lejos de lo que podíamos pensar", dijo el jefe de la Policía de Detroit, James Craig, entrevistado por el periódico Detroit News. "Es increíble".

Craig habló con reporteros luego de una búsqueda en la funeraria Perry Funeral Home, donde los investigadores encontraron los restos de 36 fetos en cajas y otros 27 en congeladores.



Los reguladores del estado de Michigan suspendieron la licencia de la empresa.

"Estamos ampliando nuestra investigación", dijo Craig en el Detroit News.

"Queremos entender las razones. ¿Si son financieras? No lo sabemos".



Los inspectores creen que la funeraria no presentó los certificados de defunción a tiempo, no obtuvo permisos para retirar o enterrar los cadáveres ni tampoco autorización de los familiares para tratar a los cuerpos.



De acuerdo al periódico, la funeraria también está acusada de facturar cargos de funerales y entierros que nunca tuvieron lugar.

Luego de que se encontraron los restos el viernes, el abogado de la empresa Joshua Arnkoff dijo en un comunicado emitido por CNN que "estas denuncias involucran solo los restos de bebés no reclamados. Perry Funeral Home recibió los restos de hospitales locales que habían indicado que los cuerpos no fueron reclamados por los padres".



"No creemos que estos restos involucren a familias que han pagado a Perry Funeral Home por sus servicios funerarios", dijo Arnkoff.