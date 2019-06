Informe revela el escalofriante diálogo posterior a la muerte de periodista asesinado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Naciones Unidas divulgó este miércoles un reporte que concluye que la muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi se trató de un homicidio deliberado. La CIA y organismos de otras naciones creen que el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman ordenó el asesinato, algo que los funcionarios del reino niegan.



El informe, que pide que el príncipe heredero y otros altos funcionarios saudíes sean investigados por su responsabilidad en la muerte de Khashoggi, está basado en grabaciones y trabajo forense de investigadores turcos y en información recabada a partir de juicios a sospechosos en Arabia Saudita.



El periodista, crítico del príncipe y colummista del Washington Post, fue visto por última vez en el consulado a donde acudió a recibir unos documentos antes de su casamiento.



De las grabaciones así como de mensajes de texto se extrajeron y publicaron partes de los diálogos que se mantuvieron entre altas autoridades.



Maher Mutreb, oficial de inteligencia saudí que trabajó para un alto colaborador del príncipe heredero:



"¿Será posible colocar el tronco en una bolsa?"



Salah al-Tubaigy, médico forense del Ministerio del Interior a quien se le encargó cercenar y deshacerse del cuerpo:



"No, muy pesado"

Tubaigy:



"Las extremidades se separarán. No es problema. El cuerpo es pesado. Es la primera vez que tengo que cortar en terreno. Si traemos bolsas plásticas y lo cortamos en pedazos, lo lograremos. Envolveremos cada uno de los pedazos".

​

Mutreb y otras 10 personas enfrentan actualmente un juicio en audiencia a puertas cerradas en Arabia Saudita por su responsabilidad en el crimen.

El ministro de estado saudí para asuntos exteriores, Adel al-Jubeir, rechazó el reporte del investigador y lo calificó como: "nada nuevo".

Mensajes de texto.

Reportes de prensa publicaron los contenidos de algunas grabaciones obtenidos desde el interior del consulado, pero el informe de la ONU revela detalles espeluznantes.



Mutreb (al final de una conversación con Tobaigy):



"¿Ya llegó el cordero sacrificial?"



En ningún punto se menciona el nombre de Khashoggi, pero dos minutos después él arriba al edificio.



Khashoggi es llevado a la oficina del cónsul general en el segundo piso, donde se encuentra con Mutreb, a quien conocía de cuando trabajaron juntos en la embajada saudí en Londres años antes.



Mutreb le dice a Khashoggi que le envíe un mensaje de texto a su hijo.



Khashoggi: