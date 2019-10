Inflación del 37,7% este año golpea a los argentinos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los argentinos elegirán presidente en diez días y ayer tuvieron una novedad adversa con repercusiones en la campaña: la inflación en septiembre fue de 5,9%, la mayor en un año, en tanto la tasa interanual se situó en 53,5%. En el corriente año, el costo de vida acumula un alza de 37,7%.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó el martes que Argentina se encamina a ser el tercer país con más inflación anual detrás de Venezuela y Zimbabue.

El alza mensual de 5,9% en los precios es la mayor desde hace exactamente un año, cuando la inflación de septiembre de 2018 había tenido un pico de 6,5%, producto también del aumento que había tenido el dólar el mes anterior. En este caso, sin embargo, hubo medidas que amortiguaron el impacto: la quita del IVA a 14 productos de la canasta básica alimentaria y el congelamiento de combustibles y de tarifas de gas, luz y transporte.



Por lo tanto, entre los productos que tuvieron variaciones de precios por arriba del promedio se encuentran prendas de vestir y calzado (9,5%); salud (8,3%); bienes y servicios varios (8,2%); recreación y cultura (7,6%); equipamiento y mantenimiento del hogar (7,4%), y comunicación (6,7%).



En tanto, tuvieron un alza por debajo de promedio alimentos y bebidas no alcohólicas (5,7%); transporte (4,7%); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2%), entre otros.



“Hubo medidas que contribuyeron a que la tasa de inflación se ubique debajo de 6%, pero no son gratis. Alimentos, que tiene mucho componente transable y por lo tanto suele estar arriba del promedio cuando sube el tipo de cambio, en este caso estuvo ayudado por la quita del IVA. Transporte y vivienda también tuvieron un alza menor explicado por los congelamientos de tarifas”, dice Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma.



“La quita del IVA ya tuvo su efecto en la menor generación de ingresos, mientras que el impacto de congelar las tarifas de luz, gas y transporte se verá en el aumento del gasto a través de la suba de subsidios económicos. En el caso del congelamiento de combustibles, el efecto está en el daño que se le hace al sector, que afecta a las inversiones. Cuánto más transitoria sea la medida, menos daño hace”, agregó.

Carro con productos en un supermercado de Argentina. Foto: AFP

Una encuesta realizada por la Universidad de San Andrés, que se conoció ayer, indica que el 44% de los argentinos considera que la inflación es el problema principal, seguido del desempleo con 40%.

Macri pide más tiempo.

Mientras se conocieron los detalles de la inflación, el presidente Mauricio Macri continuó su gira #SíSePuede por todo el país y en Río Cuarto (Córdoba), en una jornada con persistente llovizna, afirmó, en alusión a su rival del Frente Todos, Alberto Fernández y el debate del domingo pasado que “no queremos más prepotentes que se creen dueños del poder, ni deditos que nos indiquen cómo vivir”.



Sostuvo que “hace cuatro años arrancó nuestro compromiso con el cambio y empezamos a resolver problemas que hace décadas no se pueden resolver”, aunque admitió que en abil de 2018 “comenzó una etapa muy dura”. Reiteró que sabe “lo que es el fin de mes, el agobio y la angustia. Traté de tomar todas las medidas que lleven alivio”.



En una entrevista con LV16 Radio Río Cuarto, Macri pidió más tiempo para resolver los problemas económicos. “Cuatro años para resolver tantas décadas de desaguisados económicos no te alcanza”.

Macri y Fernández, los principales candidatos. Foto: La Nación GDA

Rechazó la acusación que hizo Alberto Fernández en el debate (“El dinero del FMI se lo llevaron sus amigos, presidente”, afirmó) y puntualizó que “cada dólar que entró del FMI fue para pagar deudas que ya teníamos. Para poder tener una discusión constructiva, tenemos que hablar con la verdad. Que hable la expresidenta y diga que desendeudaron la Argentina... ellos aumentaron 38% la deuda y nosotros 26%. Y dos de cada tres dólares que tomamos fueron para pagar la deuda de ellos. El dólar restante fue para cubrir el déficit de lo que gastamos de más durante años”.

"No escuchó", spot de CFK.

Ayer, la candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Kirchner, difundió un spot de la coalición opositora con duras críticas a la gestión de Macri y pidió el voto para el 27 de octubre próximo.



La pieza audiovisual que circula en las redes sociales remarca que el Presidente “no escuchó” el rechazo de distintos sectores a las políticas económicas del oficialismo. “Se lo dijiste en la calle. Se lo dijimos en el Congreso. Se lo dijeron los jubilados, los científicos y los productores. Se lo dijimos todos juntos en las urnas”, relata una voz en off. “Y no escuchó. Si las primarias no alcanzaron, hacete escuchar el próximo 27 de octubre”, completa.

Se lo dijiste en la calle. Se lo dijimos en el Congreso. Se lo dijeron los jubilados, los científicos y los productores. Se lo dijimos todos juntos en las urnas.



Y no escuchó.



Si las PASO no alcanzaron, hacete escuchar el próximo 27 de octubre. #ArgentinaDePie pic.twitter.com/A3in0u8ggJ — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 16, 2019

Repasa imágenes de protestas contra el Gobierno y muestra fragmentos de declaraciones de Macri sobre algunas de sus medidas o su análisis del resultado de las primarias: “La elección no sucedió”.



A tono con la estrategia de Alberto Fernández en el primer debate entre los candidatos, el spot busca mostrar a un presidente desconectado con la realidad. (Con información de La Nación-GDA y Clarín)