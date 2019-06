Indignación, rabia y acusaciones por muerte de un padre y su hija al intentar llegar a EEUU

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La historia de Oscar y su pequeña hija Valeria recorre el mundo, que reacciona con indignación por el trágico destino de una familia salvadoreña que intentaba llegar a Estados Unidos como migrantes ilegales. La foto de los cuerpos de padre e hija, yaciendo juntos baja abajo en la orilla mexicana del río Bravo, trae enseguida la imagen de otra tragedia: la del pequeño Aylan en una playa turca del Mediterráneo hace cuatro años. Y como entonces, la historia de Oscar y Valeria desató un tsunami de críticas, en este caso contra la política migratoria del presidente Donald Trump.

Las reacciones políticas en Estados Unidos abrieron más la brecha entre Trump y los demócratas, en un arranque anticipado de campaña electoral.



“Trump es responsable de estas muertes”, dijo Beto O’Rourke, excongresista por Texas y aspirante a la nominación del Partido Demócrata para las elecciones de noviembre de 2020. O’Rourke afirmó que los migrantes se ven obligados a “cruzar entre los puntos de entrada, lo que asegura un mayor sufrimiento y muerte”.



El exvicepresidente y también precandidato demócrata, Joe Biden, tildó la imagen de “desgarradora”. “La historia juzgará cómo respondemos al trato de la administración Trump a los niños y las familias migrantes. No podemos callarnos”, añadió.



Trump replicó culpando a los demócratas: “Si tuviéramos las leyes correctas, las que los demócratas no nos permiten tener, esa gente no lo intentaría (cruzar la frontera)”.



Óscar Alberto Martínez Ramírez, de 26 años, y Valeria, su hija de 23 meses, se ahogaron el domingo cuando trataban de cruzar el río Bravo en el municipio mexicano de Matamoros, en el estado de Tamaulipas.



Enrique Maciel, director de la agencia de migrantes de Tamaulipas, dijo que la familia Martínez había decidido cruzar el río luego de que le informaron que tenían que anotarse en una lista de espera para solicitar asilo en el puerto de entrada Matamoros-Brownsville.



Bernie Sanders, otro candidato demócrata a la carrera presidencial, describió la foto como “horrible” y “un ejemplo doloroso de tantos otros que demuestran el desprecio imprudente por la humanidad que proviene de las políticas de Trump”.



“Estas familias que buscan asilo a menudo huyen de la violencia extrema”, denunció la senadora de California Kamala Harris, también precandidata demócrata. “¿Y qué es lo que ocurre cuando llegan?”, se preguntó Harris en Twitter. “Trump les dice ‘vuelvan allí de donde vienen’. Eso es inhumano. Están muriendo niños. Esto es una mancha en nuestra conciencia moral”, continuó.



The New York Times publicó la foto en su portada y le dedicó un editorial donde dice que “Estados Unidos necesita una política de inmigración que combine seguridad en la frontera, justicia y humanidad”.



“Nadie con conciencia puede mirar la foto de un solicitante de asilo y su niña de 23 meses muertos a orillas del río y aceptar el statu quo”, agregó.

El papa Francisco, en tanto, “está profundamente triste por sus muertes, y reza por ellos y por todos los migrantes que han perdido sus vidas mientras huyen de la guerra y la miseria”, dijo Alessandro Gisotti, portavoz del Vaticano. El diario L’Osservatore Romano puso la foto en su portada.

El senador demócrata por Nueva York, Chuck Schummer, mostró la foto en el Senado durante un discurso en el hemiciclo. “¿Cómo podría el presidente Trump ver esta imagen y no entender que se trata de seres humanos que huyen de la violencia y la persecución?”, se preguntó. “Podemos hacer algo al respecto si el presidente deja de jugar el juego político de la culpa, la culpa, la culpa”, dijo.



La foto se hizo pública en medio de denuncias por las condiciones en que Estados Unidos mantiene a niños migrantes detenidos tras una visita de un grupo de abogados y médicos a un centro de la Patrulla Fronteriza en Clint, Texas.



“Los niños en Clint nos dijeron que no tienen acceso regular a duchas o ropa limpia, algunos dicen que no se les permitió bañarse durante semanas y que no tienen acceso regular al jabón”, dijo Clara Long, investigadora de la ONG Human Rights Watch.



Las autoridades trasladaron de Clint a otros centros a cerca de 250 niños el lunes, pero un funcionario de Aduanas y Protección Fronteriza -desbordada por la cantidad de migrantes que buscan ingresar a Estados Unidos- informó el martes que unos 100 ya estaban de nuevo allí.



De acuerdo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en el año fiscal 2018 se reportó el fallecimiento de 283 inmigrantes indocumentados a lo largo de la frontera México-Estados Unidos.

“Barbarie nunca antes vista” con fines electorales HRW cuestiona la política migratoria del presidente Trump Los niños migrantes viven una “barbarie nunca antes vista” en Estados Unidos por la política “deliberada” del presidente Donald Trump para disuadir la inmigración de centroamericanos, denunció José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW).



En una entrevista con EFE en Madrid, Vivanco dijo que los funcionarios estadounidenses deben “rendir cuentas” por las condiciones de los centros de detención para los menores de edad centroamericanos y por dividir familias al “arrancar” a los niños de los brazos de sus padres indocumentados.



“La situación de los niños que están en detención en Estados Unidos es una situación que fácilmente se puede caracterizar como cruel, como inhumana, como indigna, como violatoria de los estándares nacionales e internacionales”, manifestó. Vicanco, abogado chileno, argumentó que Trump está implementando estas medidas para apelar a su base de simpatizantes y ganar la reelección en 2020. “No solo por lo grotesco, sino también porque representa un quiebre fundamental con principios básicos de convivencia y que están fundados en el oportunismo electoral, donde lo que en el fondo se encierra es una concepción racista”, opinó.



Vivanco también acusó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de “hacerle el trabajo sucio” a Trump por “militarizar” la frontera.



TESTIMONIO “Por inercia tomo la fotografía” Abraham Pineda Jácome es el fotógrafo de la agencia EFE que tomó la foto de la niña y su padre muertos a orillas del río Bravo. Pineda se enteró de reportes ciudadanos sobre migrantes que se estaban ahogando en el río. “Pero tuvieron que suspender el operativo porque llegó la noche. En ese lugar no hay luz y la visibilidad es nula. El día siguiente a las nueve de la mañana lo retomaron”. Alrededor de una hora después, agentes que estaban en tierra le comunicaron que habían sido hallados los cuerpos. “Corrí para corroborar lo que me decían. Veo esta imagen y lo único que hago por inercia, como periodista, es tomar las fotografías. Luego me retiro porque llegan las autoridades e iban a acordonar el área”, narra.