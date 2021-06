Indignación en Italia tras liberar por buena conducta al "cruel" mafioso Giovanni Brusca

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La liberación anticipada de Giovanni Brusca, condenado entre otros por el asesinato en 1992 del célebre juez siciliano antimafia Giovanni Falcone, causó indignación este martes en Italia, donde la noticia apareció en la portada de todos los diarios.

Giovanni Brusca, de 64 años, fue liberado el lunes por buena conducta de la prisión romana de Rebibbia tras pasar 25 años detrás de las rejas, tiempo durante el cual aceptó colaborar con las autoridades.

Según las leyes italianas deberá permanecer en libertad condicional durante los próximos cuatro años.



"Liberan a Brusca, el capo más cruel", tituló el diario La Republicca. "Es una noticia que me duele como persona, pero es la ley, una ley que quiso mi hermano y que hay que respetar", reaccionó la hermana del juez Falcone, María, citada por el diario.



La justicia estableció que Giovanni Brusca fue la persona que en 1992 accionó el control remoto que detonó la bomba que destruyó el auto del juez cerca de Palermo, causando la muerte de Giovanni Falcone, su esposa y tres guardaespaldas.



La esposa de uno de los guardaespaldas, Tina Montinaro, manifestó este martes su "indignación" ante la liberación de Brusca. "Veintinueve años después no sabemos aún la verdad y (...) el hombre que destrozó a mi familia está libre", lamentó.



Brusca, uno de los colaboradores más cercanos de Toto Riina, el temido jefe máximo de la Cosa Nostra, la mafia siciliana, fue detenido el 20 de mayo de 1996.



Tras su arresto, aceptó colaborar con la justicia y testificar en numerosos juicios.



Conocido por ser un criminal sanguinario, fue condenado también por el secuestro y asesinato en 1983 del pequeño Giuseppe Di Matteo, el hijo de 11 años de un arrepentido de la mafia, que estranguló y luego disolvió en ácido su cuerpo, un acto de venganza contra el padre que había aceptado colaborar con la justicia.



Su liberación fue además criticada por muchos líderes políticos, tanto de derecha como de izquierda.



El líder del Partido Democrático (PD, centroizquierda), Enrico Letta, la calificó como "un puñetazo en el estómago (que) te deja sin palabras".



"Una persona que cometió esos actos, que disolvió en ácido a un niño, que mató a Falcone, en mi opinión es una fiera y no puede salir de la cárcel", reaccionó por su parte el líder de la ultraderechista Liga Matteo Salvini.