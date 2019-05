Indemnizarán a las víctimas del infierno nazi en Chile

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Alemania indemnizará a las víctimas de Colonia Dignidad, una secta fundada por un veterano nazi en el sur de Chile donde se cometieron abusos sexuales y torturas.

Recibirán hasta 10.000 euros (11.200 dólares) cada una, anunció en Berlín el secretario de Estado Niels Annen, según decidieron conjuntamente el gobierno y una comisión parlamentaria. El monto total de las indemnizaciones será de unos 3,5 millones de euros (3,9 millones de dólares) de aquí a 2024. Unos 240 exmiembros de esta secta viven aún, 80 de ellos en Alemania.



Colonia Dignidad fue fundada en 1961 por el excabo nazi Paul Schäfer. El lugar era presentado como una idílica localidad familiar. Pero Schäfer reinó de forma brutal sobre esta comunidad alemana de algunos centenares de personas, sometiéndolas a la esclavitud o infligiendo abusos sexuales a los niños.



Tras la fuga de Schäfer en 1997 los chilenos descubrieron que el enclave alemán había sido también un infierno para los opositores a la dictadura de Augusto Pinochet, donde fueron torturados o desaparecieron.



Detenido en 2005 en Argentina, Schäfer murió en prisión en 2010. Y Colonia Dignidad fue transformada en un centro turístico y agrícola, rebautizada Villa Baviera.



Una diputada ecologista alemana, Renata Kuenast, que abogó durante años por las víctimas, calificó las indemnizaciones de “simbólicas” aunque “aceptables”. “Es una ayuda, un reconocimiento del dolor, pero sabemos que el sufrimiento no puede ser borrado”, dijo Kuenast.



Para el Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales, Alemania “evita su responsabilidad legal a la hora de compensar a las víctimas”. “Muchas víctimas chilenas han quedado fuera” del programa de indemnizaciones, aseguró.



Un comité oficial alemán indicó en su informe que Schaefer “desgarró a familias enteras, abusó de innumerables niños y colaboró activamente con los secuaces de la dictadura de Pinochet para torturar, asesinar y desaparecer”.



“Los supervivientes aún sufren masivamente las severas consecuencias psicológicas y físicas del daño causado por la violencia, el abuso, la explotación y la esclavitud laboral”.



Sin embargo, no se puede derivar “una responsabilidad legal de la República Federal alemana” de los actos que cometió ese exnazi en Chile. Las indemnizaciones son consecuencia “exclusivamente de una responsabilidad moral, sin que se pueda inferir una obligación legal”, añadió.



El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier reconoció en 2016 que “durante años... los diplomáticos alemanes se limitaron, en el mejor de los casos, a mirar hacia otro lado, y claramente no hicieron lo suficiente para proteger a sus compatriotas en esa colonia”.



“Cuando Paul Schäfer huyó a Chile en 1961 ya había en Alemania una orden de detención en su contra por abuso de menores. Ya se sabía quién era y sin embargo recibió ayuda para crear la colonia”, dijo Kuenast.



La escala de atrocidades cometidas en esa comunidad celosamente aislada a unos 350 km al sur de Santiago salió a la luz solamente tras el fin del régimen de Pinochet.



“Siento ira cuando pienso que tengo que ocuparme en 2018 de crímenes ocurridos en los años setenta”, señaló el diputado cristianodemócrata Michael Brand. Agregó que ese lugar con un pederasta “sádico al frente era un lugar horrible. Y sin embargo hubo hace décadas diputados que decían que era una colonia ejemplar”.



Por su lado, el diputado socialdemócrata Friedrich Straettmann dijo que pese a haber trabajado durante 25 años como juez y tener que juzgar muchos crímenes nunca había visto los abismos de horror que había en Colonia Dignidad.