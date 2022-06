Indagan hoy a iraní detenido en Entre Ríos que quería viajar a Uruguay con documento falso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Dice llamarse Francisco Azad Asan y haber nacido en Irak. Pero también dice que se fue de chico a Teherán, Irán, y que su pasaporte es iraní. Antes, demorado en la provincia argentina de La Rioja, había dicho que era palestino. Al supuesto pasaporte iraní no lo tiene. No tiene ningún documento que acredite su identidad. Viajaba con un DNI y un carnet de conducir, dos documentos argentinos, de personas que a simple vista quedaba claro que no eran él.

La justicia federal investiga a este extraño viajero que fue detenido en la terminal de ómnibus de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, Argentina, cuando pretendía sacar un pasaje con el DNI de un joven de Santo Tomé, Corrientes. Según informaron medios argentinos, pretendía viajar a Uruguay. Será indagado esta tarde.



La comunicación no es fácil, dijeron fuentes oficiales. Se comunica en farsí, el idioma que se habla en Irán y en algunas regiones de otros países; entre ellos, Irak.



Cuando lo detuvieron, contó que es mochilero y que viene viajando por América Latina desde Venezuela, subiéndose a los camiones que acepten llevarlo. Dijo que tiene 28 años y que es hijo de Rivan Zera y Ramazh Keifi (cuando lo frenó la Policía en La Rioja y contó que era palestino había identificado con otros nombres a sus supuestos padres, relató un funcionario del Gobierno).

Las autoridades de Migraciones no tienen registrada su entrada a Argentina -según él, entró por el Norte, caminando- y cuando ingresaron su supuesto nombre en la base de datos que incluye a gente buscada por terrorismo no apareció ninguna coincidencia, informaron fuentes oficiales a La Nación.



Está pendiente el resultado de un estudio de huellas digitales y biométrico. Si quiere expulsarlo, el Estado Argentino tendrá un problema: hasta ahora no sabe a qué país debe enviarlo.

El caso es investigado por el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, y por la fiscal federal Josefina Minatta.



Aunque el fin de semana circularon versiones que relacionaron este episodio con la investigación del avión venezolano iraní sospechado de tener vínculos con el terrorismo internacional, fuentes judiciales dijeron que son causas que se tramitan por separado y por el momento no tienen relación.