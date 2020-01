"Inclusión de cotillón", la carta del padre de un niño con autismo contra el lenguaje inclusivo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Hola chiques", saludó la mesera de un bar de la ciudad de Córdoba al llegar a la mesa de Severo Sosa y un matrimonio amigo, y desencadenó el enojo del primero. Sosa es testigo en primera persona de una exclusión severa : es padre de un chico con autismo y además, su hermana es ciega.



El diálogo que se desarrolló a partir de ahí le causó tal irritación, que el hombre publicó un texto contra el lenguaje inclusivo en su cuenta de Facebook, titulado "Inclusión de cotillón".

"Ayer me siento en un bar en Nueva Córdoba con un amigo y la sra. Llega la encargada de atendernos, nos saluda con una sonrisa y se da el siguiente diálogo que me trajo un recuerdo de una charla con unos amigos:



-¡Hola chiques!-



-¿Chiques?- le dije yo, también con una sonrisa.-



-¡Así es! Somos un bar inclusivo. Orgullosamente lo decía.-



-Mira que bien, me viene bárbaro entonces, porque en un ratito viene mi hermana que es ciega. ¿Tienen la carta en braille?-



-Ay no, eso no tenemos. Me dijo la verdad un poco preocupada.-



-¡Apa! Y no vas a creer, pero viene con mi hijo, que es autista. ¿Carta con pictogramas para la gente autista, tienen? Le pregunté.-



-Y no, perdón. Me dijo visiblemente nerviosa.-



-No te hagas drama, suele pasar. Pero la verdad me imagino que lenguaje de señas para los clientes sordos no deben saber.-



-La verdad me estas matando. Me contestó sonriendo nerviosa.-



Ella ya no estaba cómoda, sonreía con vergüenza, un poco de culpa, y un poco de embole también. Y ahí le dije:



-No te hagas drama, suele pasar en todos los bares. Pero entonces lamento contarte que no son un bar inclusivo, son un bar progre de cotillón.-



-¿Por qué me decís eso!?



-Porque esos tres casos que te acabo de mencionar, son 3 grupos de gente absolutamente excluidos del sistema. En tu caso acá en el bar, casi que no podrían pedir lo que quieren porque no podrían hacerte un pedido. Algo tan básico como comunicarse y pedir que comer.



¿Querés ser inclusivo? Incluí a todos ellos, y todos los que el sistema directamente no da lugar. Es difícil, sí y mucho. Porque si yo digo que ayudo a los pobres porque le doy $50 por mes a un pobre, no estoy ayudando, estoy haciendo ayuda de cotillón, de maquillaje, esa que se ve lindo, pero que sabemos que no sirve para nada más que disfraz.



Después nos trajeron el pedido, incluida la cuenta, esa la tenían en el idioma que quieras".





La publicación fue compartida cerca de 70 mil veces en solo dos días y generó 30 mil reacciones.