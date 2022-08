Incendio en iglesia copta de El Cairo en plena celebración de la misa dejó unos 40 muertos 

Al menos 41 muertos dejó un incendio en una iglesia copta de El Cairo ayer en plena celebración de la misa, indicaron autoridades eclesiásticas.

El incendio, cuyo origen aun no se ha determinado aunque las autoridades manejan que se trató de una falla eléctrica y que luego se produjo una estampida, ocurrió en la iglesia Abou Sifine del barrio popular de Imbaba, en el noroeste de la capital egipcia.

La Iglesia copta egipcia registró “41 muertos y 14 heridos” citando “fuentes en el ministerio de Salud”, en un comunicado publicado en su cuenta Facebook. El presidente Abdel Fatah al Sisi declaró en su página Facebook que “movilicé a todos los servicios del Estado para garantizar que se apliquen todas las medidas” requeridas.



Los bomberos indicaron más tarde que el incendio estaba controlado. Antes, el ministerio egipcio de la Salud había indicado que al menos 55 personas fueron hospitalizadas tras el incendio y se estaba “determinando el número de muertos”.

El barrio popular de Imbaba es denominado así por san Mercurio de Cesarea, reverenciado por los coptos, que son la mayor comunidad cristiana de Oriente Medio, con entre 10 y 15 millones de fieles en un país de 103 millones de habitantes.



Los coptos han sufrido represalias de islamistas, especialmente tras el derrocamiento por al Sisi en 2013 del presidente islamista Mohamed Mursi con iglesias, escuelas y casas incendiadas. En esta ocasión, el incendio habría sido una accidente por el mal estado del edificio, pero la fiscalía está investigando.

La fiscalía envió al lugar un equipo, para establecer las causas del incendio, mientras que el ministerio de Salud indicó que envió varias decenas de ambulancias. Sisi también anunció que “presentó sus condolencias por teléfono” al papa copto Tawadros II, que encabeza la comunidad cristiana de Egipto desde 2012.



Desde entonces, la iglesia copta ortodoxa se ha mostrado más en la escena política, bajo la dirección de Tawadros II, partidario proclamado de Sisi, primer presidente de Egipto que asiste cada año a la misa de navidad copta cuando sus antecesores solo enviaban representantes.

En la gran metrópoli de El Cairo, donde millones de egipcios viven en barrios informales, los incendios accidentales son frecuentes.



Egipto, que está dotado de infraestructuras muy vetustas y mal cuidadas, experimenta con frecuencia mortíferos incendios en sus diferentes provincias.



Aunque son numerosos, los coptos se consideran marginalizados de muchos puestos en la función pública y se quejan de una legislación muy estricta para construir iglesias, que es mucho más liberal para las mezquitas.

El tema es sensible y el militante copto de derechos humanos Patrick Zaki pasó recientemente 22 meses detenido por “difundir falsas informaciones” en un artículo donde denunciaba la violación de los derechos de los cristianos en Egipto.



Sisi nombró recientemente por primera vez en la historia un juez copto para encabezar la Corte constitucional.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, expresó sus condolencias por los -al menos- 41 fallecidos en el incendio y deseó una rápida recuperación a los heridos. “Los egipcios están hoy en nuestros pensamientos tras el trágico incendio y estampida en la iglesia de Abu Sefein en Giza”, indicó Michel en su perfil en Twitter.



El político belga manifestó sus “condolencias a las familias de las víctimas” y confió en una “pronta recuperación” de las personas que sufrieron heridas.



Los coptos son la comunidad cristiana más numerosa y destacada de Egipto, donde representan cerca del 10 por ciento de la población de más de cien millones de habitantes.

En otro orden, Egipto remodeló el pasado sábado su Gobierno y nombró a 13 nuevos ministros, la mayoría de ellos procedentes del sector de las finanzas, en un momento en el que el país sufre una gran crisis económica por la pérdida de valor de su moneda local, la inflación y por su multimillonaria deuda externa.



La reforma fue anunciada en un pleno extraordinario del Parlamento convocado por orden del presidente egipcio, el general Abdelfatah al Sisi, que en un comunicado difundido en Facebook afirmó que se tomó la medida “con el objetivo de desarrollar el desempeño del Gobierno en algunos campos importantes”.

Según la nota, estos cambios se aplicaron para “proteger los intereses del Estado y sus riquezas, y afectan directamente a los servicios prestados al ciudadano egipcio”.



Los titulares reemplazados fueron los de Educación, Educación Superior, Recursos Hídricos, Salud, Inmigración, Turismo y Antigüedades, Comercio e Industria, Aviación Civil, Recursos Humanos, Cultura, Desarrollo Local, Sector Público Empresarial y Producción Militar. Los responsables de Economía y Finanzas no fueron sustituidos.



Sin embargo, los nuevos ministros elegidos tienen la mayoría de ellos un fuerte perfil económico, como es el caso del actual titular de Turismo y Antigüedades, Ahmed Issa Taha, que hasta ahora era el director general de una de las principales entidades bancarias de Egipto, el Commercial International Bank (CIB).

Cumbre del clima COP 27 se hará en Egipto en noviembre

En otros temas, la ministra de Medio Ambiente egipcia, Yasmin Fuad, ha asegurado que la Cumbre del Clima COP27, que se celebrará los días 7 y 8 de noviembre en Sharm el Sheij, a orillas del mar Rojo, contará con una “zona verde” para la sociedad civil, sin precisar si se permitirán las protestas, una de las grandes preocupaciones de las ONG.



La COP27 “tendrá una zona verde que el Gobierno dedica a la sociedad civil, a las organizaciones de juventud y a la exhibición de las empresas”, indicó la ministra y coordinadora y enviada de la COP27 en un vídeo en el marco de los diálogos Voz de Egipto, bajo el título “El camino hacia la cumbre”.



“La conferencia es un gran momento y la zona verde será testigo de interesantes eventos paralelos”, afirmó, y añadió que no quieren que “la juventud o la sociedad civil participen un día y se vayan”. Sin embargo, no precisó si en esa “zona verde” es donde exclusivamente se permitirán las protestas de la sociedad civil o también se permitirán fuera del recinto, como es habitual en las diferentes COP que se han organizado alrededor del mundo.



El pasado julio, más de 30 organizaciones no gubernamentales pidieron a las autoridades egipcias que reduzcan su control sobre el espacio ciudadano y defiendan los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica para que la Cumbre del Clima COP27 se celebre “con éxito”.



En 2013, las autoridades egipcias aprobaron una ley sobre la Organización del Derecho a Reuniones Públicas, Procesiones y Manifestaciones Pacíficas, que otorga a las fuerzas de seguridad rienda suelta para prohibir las protestas y que habilita el uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos.



Los grupos de la sociedad civil egipcios e internacionales temen que las restricciones impuestas por las autoridades egipcias obstaculicen la participación plena y significativa de los defensores de los DDHH en la COP27. EFE