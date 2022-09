Incendio y explosión en una refinería de Argentina: video del momento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un incendio y una fuerte explosión en la refinería de la localidad de Plaza Huincul, en la provincia de Neuquén (Argentina), dejó un saldo de tres muertos. Durante la madrugada la planta de petróleo de la compañía New American Oil (NAO) se prendió fuego y al cabo de unos minutos ocurrió el estallido en uno de los tanques de almacenamiento de crudo. Los bomberos trabajan para contener las llamas y el sindicato anunció un paro total de actividades.

Este jueves alrededor de las 4 de la mañana se registró el incendio de una parte de la refinería New American Oil ubicada en la localidad neuquina de Plaza Huincul. Aún se desconoce la causa del fuego, pero se sabe que rápidamente se extendió a través de los edificios, vehículos y alcanzó a los trabajadores. Al cabo de unos minutos, llegó hasta los tanques de almacenamiento, donde provocó la explosión.



Al alcanzar las reservas, sucedió el estallido. El intendente Gustavo Suárez confirmó que tres personas murieron, según reportó el medio local Río Negro. Una de las cámaras de seguridad dejó constancia del momento exacto en que ocurre la explosión. “Explotó uno de los principales tanques de crudo, fue muy fuerte la explosión y la onda expansiva”, comentó Suárez a la radio LU5.

Enseguida se alertó al cuerpo de bomberos de la región, que se apresuraron para intentar contener las llamas. A pesar de los esfuerzos y luego de cinco horas de labores en la planta, aún no se pudo apagar el fuego, pero sí se evitó que alcance otros camiones cargados con crudo. Trabajan en la zona los bomberos de Plaza Huincul y Cutral Co, con el apoyo del Complejo Industrial YPF.



Asimismo el intendente dijo que “se está tratando de contener, sobre todo que no se propague a otros tanques lindantes y que no lleguen a explotar”. Suárez aseguró que todavía no pudieron identificar a las víctimas fatales, de acuerdo con lo publicado por el diario La Mañana de Neuquén.

🛑 Una explosión provocó un importante incendio esta madrugada en la refinería New American Oil (NAO), en la localidad neuquina de Plaza Huincul, donde los bomberos trabajan para tratar de controlarlo



Por su parte el subsecretario de Defensa Civil y Protección Ciudadana, Martín Giusti, aseguró al mismo medio que eran tres las personas desaparecidas y más tarde explicó la necesidad de contar con nuevo apoyo: “Están solicitando camiones cisterna con agua. El EPAS habilitó un cargadero y están pidiendo a los municipios cercanos”.



En diálogo con Radio Nacional, el coordinador de la Dirección de Seguridad de la Policía de Neuquén, Roberto Bello, sostuvo que “lo principal ahora es poder sofocar este incendio” y señaló que la planta se encuentra en un área alejada de la ciudad capital. ”Calculo que durante el día se va a poder controlar, depende de la cantidad de combustible que haya habido en los tanques, hay que mantener un suministro de espuma constante”, informó.

Paro del sindicato petrolero

El sindicato petrolero anunció un paro total de las actividades: “Ante el desprecio por la vida y la seguridad, paro total de actividades”. Así el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa anunció las medidas de fuerza al darse a conocer el fallecimiento de tres operarios tras la explosión en la refinería New American Oil.



El gremio conducido por Marcelo Rucci señaló: “Hartos de la falta de compromiso con la vida de los trabajadores, la comisión directiva de Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, resolvió lanzar un paro total de actividades en el ámbito territorial de la organización”.



Además, convocaron a una reunión para el viernes: “Se convoca de manera urgente a Neuquén los titulares de las empresas operadoras, de servicios y refinerías para este viernes. Se deben tomar medidas urgentes para poner fin a al permanente desprecio por la vida de los trabajadores, como si fueran repuestos intercambiables”.



Asimismo dijeron: “Es tiempo de poner fin a la avaricia que prioriza las ganancias por sobre la vida de los trabajadores. Hemos intentado por los mecanismos legales avanzar sobre estos temas, pero es imposible cuando una de las partes mira los números y no a los trabajadores y sus familias”.



“Es hora de cambiar y lo vamos a hacer con quienes tienen responsabilidad, no con terceras líneas que dilatan las cosas y pierden tiempo mientras los trabajadores le ponen nombre y apellido a la desgracia”, sentenciaron.