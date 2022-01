Incendio arrasa varias ciudades de Colorado; de milagro, solo dos desaparecidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Al menos dos personas continúan desaparecidas tras los devastadores incendios que azotaron varias ciudades del estado de Colorado, en el oeste de Estados Unidos, destruyendo cientos de casas, dijeron ayer las autoridades locales.

“Creemos que tenemos dos personas desaparecidas y estamos investigando”, dijo la portavoz de la oficina de manejo de emergencias del condado de Boulder, Jennifer Churchill, aclarando que no tiene más información sobre las personas. Hasta ahora no han sido reportadas muertes.



El sheriff de Boulder, Joe Pelle, señaló que es un “milagro” que no hubiera muchas víctimas, dada la fuerza del siniestro y la rápida propagación de las llamas. “Cuando ves la devastación, es asombroso que no tengamos una lista de 100 personas desaparecidas, pero no la tenemos”, afirmó el sheriff.

Al menos 600 casas, posiblemente muchas más, fueron destruidas -o reducidas a humo- por las llamas que azotaron la localidad de Superior y Louisville desde el jueves al viernes, en las afueras de Denver, forzando a decenas de miles de personas a evacuar el área.



A diferencia de otros incendios, estos no se han limitado a las zonas rurales y han alcanzado los suburbios. “Las familias tuvieron apenas unos minutos para meter todo lo que podían -los animales, sus hijos- en el coche y marcharse”, dijo Jared Polis, el gobernador del estados de Colorado, en una rueda de prensa.

Los destrozos son descomunales: en las imágenes aéreas se ven calles enteras reducidas a ceniza humeante. El incendio pudo haber sido causado por la caída de postes eléctricos sobre un suelo árido y las llamas fueron atizadas por ráfagas de viento de hasta 160 km/h. La investigación puede tomar días.



En los últimos años, el oeste del país ha sufrido incendios sin precedentes, sobre todo en California y Oregón.

Pero más allá de los incendios, Estados Unidos ha sufrido recientemente otros fenómenos extremos, como el paso de la tormenta Ida en Nueva York y Nueva Jersey en septiembre y tornados mortales en diciembre en Kentucky.



Por el momento se desconoce si estos hechos están vinculados al calentamiento global como sostienen algunas organizaciones ecologistas.

Estado de emergencia.

Jared Polis declaró el estado de emergencia por el incendio que se originó antes del mediodía (hora local) del jueves y que en cuestión de horas arrasó con edificaciones y numerosas extensiones de terreno debido a los fuertes vientos en la zona.



Pelle, por su parte, calificó de “horrible” lo ocurrido.



El diario The Colorado Sun reveló que al menos seis personas fueron tratadas por quemaduras. Además de las alrededor de 600 casas que fueron destruidas, también resultaron afectados un centro comercial y un hotel.

La orden de evacuación incluyó algunas áreas de Broomfield, condado vecino a Boulder. En las redes sociales, circularon fotos y videos de personas que salían de una tienda y se encontraron con un estacionamiento envuelto en humo y azotado por el viento.



También mostraban personas que manejaban en medio del espeso humo y zonas donde las llamas continuaban activas.



Según estimaciones de las autoridades, el incendio abarcó alrededor de 1.600 acres (unas 647 hectáreas).

Decretar emergencia permitirá movilizar fondos para la atención de desastres y proporcionar apoyo del estado, mediante el despliegue, entre otros, de tropas de la Guardia Nacional. En una llamada al gobernador Polis, el presidente estadounidense Joe Biden prometió que “se hará todo lo posible para brindar ayuda inmediata a las personas y poblaciones afectadas”, según la Casa Blanca. Biden declaró que una catástrofe mayor afecta a Colorado y ordenó el giro de ayuda federal al estado.



Los incendios que destruyeron barrios enteros de Colorado en forma instantánea, se fueron apagando en la noche del viernes a ayer sábado con la caída de nevadas que extinguieron los últimos rescoldos.