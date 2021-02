Inauguraron vivienda social en Barcelona y los primeros inquilinos son uruguayos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ignacio Delnotario (71 años) y Alicia Mannise (71) son los primeros inquilinos que desde el martes pasaron a vivir en una vivienda social, gestionada por la fundación Hàbitat 3, a la que accedieron a través de la Mesa de Emergencia de Barcelona, informó la prensa española.

Son uruguayos. Desde hace 12 años Ignacio y ocho Alicia viven en Barcelona a donde llegaron desde Montevideo donde trabajaban como tapicero y peluquera. Dos veces fueron desalojados. Tuvieron que cerrar su bar hace dos años por problemas de salud de Ignacio. Y hoy sobreviven con 300 euros (unos 15.000 pesos) que reúnen entre los dos por sus jubilaciones que les llegan desde Uruguay. Ahora, en este nuevo hogar, esperan haber encontrado su techo definitivo. "Con mate y terraza somos felices", dijeron al diario español La Vanguardia.

La pareja contó a La Vanguardia que a Ignacio le dieron "la invalidez absoluta". "Necesito oxígeno artificial para respirar, pues sufro la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (epoc). Cerramos el bar hacia el 2019 y se nos complicó todo. Nos quedamos sin ahorros, no pudimos pagar los 590 euros de alquiler y hemos tenido dos órdenes de desalojo, la última era para el pasado 13 de enero, pero se suspendió", dijo.



El apartamento, de poco más de 40 metros cuadrados, está lleno de cajas de y valijas. La pareja desarma las valijas a ritmo lento y entre mate y mate dice a La Vanguardia: "Tuvimos la suerte de tener la gran ayuda de una trabajadora de los servicios sociales, pedimos el piso hace dos años a través de la Mesa de Emergencia y cuando nos lo dieron y lo vimos no lo podíamos creer. ¡Qué bonito! Con estas terrazas y mate somos felices", indicó Ignacio.



"Ahora me acuesto y duermo, esto es una bendición, nunca pensé que tendría un piso así", añadió.

La Fundación Hàbitat 3

El estado cedió a la Fundación Hàbitat 3 dos plantas de la antigua residencia de viudas y huérfanos del ejército, en la Casa Bloc, para transformarlas en alojamientos para personas en riesgo de exclusión.



De las 43 viviendas que ocupan este bloque, Hàbitat 3 ya rehabilitó 17.



Xavier Mauri, director de Hàbitat 3, explicó a La Vanguardia que "el objetivo no es solo solucionar el problema de vivienda" y por eso hay "una persona que coordina la estancia de todos los inquilinos".



"Los contratos son por tres años, renovables, y el alquiler se fija en una cantidad que oscila entre el 10% y el 18% de los ingresos del arrendatario", añadió.