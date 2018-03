Imputan al sindicalista Moyano por lavado

La fiscal federal de Quilmes, Silvia Cavallo, imputó también a Pablo Moyano, hijo de Hugo y vocal de Independiente, al secretario general, Héctor Maldonado, y a los directivos de la empresa Aconra.

Se los acusa de "haber montado una estructura destinada a cometer delitos y lavado de dinero de las formas más variadas, entre las que se destacan la contratación de los servicios de una empresa de turismo sobrefacturando los viajes del equipo".

También de "extorsionar a empresas de diversos rubros para terminar obras del Club Independiente y de promover el posterior blanqueo de dinero" por intermedio de Aconra, una empresa supuestamente vinculada con la cónyuge de Hugo Moyano.

En 2017 ya fueron detenidos el vicepresidente del club, Noray Nakis, y el líder de la barra brava Pablo Bebote Álvarez, acusados de integrar una asociación ilícita en el club bonaerense.

Moyano es, además de presidente de Independiente, líder del Sindicato de Camioneros, que el miércoles pasado organizó una masiva marcha en contra del Gobierno de Mauricio Macri.

El dirigente sindical está también siendo investigado por un supuesto desvío de fondos de la obra social (mutual médica) de la organización que encabeza, hacia sociedades pertenecientes a su familia, en una causa iniciada por una denuncia de diputadas oficialistas y por el presunto lavado de dinero con transacciones inmobiliarias.

Por su lado, Moyano denunció ante la Justicia a la diputada de la Coalición Cívica (CC-ARI) Elisa Carrió por "incitación a la violencia, instigación a cometer un delito y apología del crimen". En una entrevista con El País publicada el domingo, Carrió dijo que Moyano "es el jefe de la mafia sindical" en la Argentina. "Es una familia de criminales. No toda su familia, pero al menos él y Pablo, seguro. Y cuando digo criminales, digo criminales, no solo de robo de dinero. Muchas muertes que no se explican, muchas muertes tapadas", afirmó Carrió.