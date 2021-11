Las impactantes imágenes de los estragos del volcán en La Palma que sigue en actividad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El incremento en número y magnitud de los sismos a gran profundidad -más de 20 kilómetros- asociados a la erupción del volcán de la isla canaria de La Palma hace pensar a los científicos que en las próximas horas o días puedan producirse terremotos más intensos y percibidos por la población.

La portavoz científica del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca), que coordina las actuaciones relacionadas con la erupción, María José Blanco, indicó este jueves que en las últimas horas se ha incrementado tanto el número como la magnitud de los sismos profundos.

Se trata del mayor repunte desde el inicio de la erupción, el pasado 19 de septiembre.



El sismo más importante de las últimas horas se registró a las 03.37 hora local con epicentro a 36 kilómetros de profundidad, alcanzó la magnitud 5 y una intensidad IV a V en una escala que mide, de I a XII, los efectos en personas y objetos y en la que IV es "ampliamente observado" y V es "fuerte".



Francisco Prieto, de la dirección técnica del Pevolca, precisó que, pese a esta consolidación del aumento de la sismicidad profunda, la emisión de dióxido de azufre ha remitido a lo largo de esta jornada, con valores que oscilan entre las 13.000 y las 15.000 toneladas diarias.

Aunque sigue tratándose de valores altos, la tendencia a la baja desde las 50.000 toneladas diarias del 23 de septiembre no se ha roto.



Al respecto, María José Blanco precisó que no hay una explicación científica que unifique todos estos datos y no hay una relación "ni fácil ni evidente", como tampoco hay un modelo que permita establecer un vínculo directo entre la sismicidad y la emisión de gases.



Sí que se ha constatado que cuando hay una serie sísmica a profundidad aumenta la probabilidad de que en las siguientes horas o días se produzca un terremoto percibido como de intensidad V o VI.



La intensidad VI es la calificada como "levemente dañino" y alude a sismos sentidos por la mayoría de la población en interiores y por muchos en el exterior, en los que pueden caer pequeños objetos, romperse vasos o platos y causaralgunos daños en edificios.

Respecto a la evolución de las coladas de lava es "tranquila" en las últimas horas, con el magma discurriendo dentro de los mismos cauces y sin derrames al exterior, salvo en el caso de la ampliación del segundo delta lávico, creado el pasado miércoles por la llegada al mar de uno de los ríos de lava.



De hecho, la playa de Los Guirres, por la que la lava encontró su salida al océano, ha desaparecido bajo el magma, que amenaza con sepultar un local de hostelería que hay en el lugar.

Los científicos han detectado también que se está produciendo un nuevo desbordamiento en la zona del cono que contiene un lago de lava.



La evolución de las coladas ha cortado carreteras y caminos y ha dejado aisladas numerosas fincas de cultivo. Para permitir a los agricultores llegar a ellas, la Armada española ha puesto en marcha este jueves un puente marítimo con lanchas de desembarco.



La columna de gases y cenizas que sale del volcán alcanza los 2.500 metros de altura, pero los vientos de componente este empujan el penacho al oeste y suroeste, lo que favorece tanto las operaciones aéreas como la calidad del aire, que en general se mantiene en niveles buenos o razonablemente buenos.



La lava ocupa ya 1.005 hectáreas, con 1.456 edificaciones afectadas, 290 hectáreas de cultivo arrasadas y 65 kilómetros de carreteras destruidos.

Miles de abejas sobrevivieron 50 días bajo la ceniza del volcán de La Palma



Miles de abejas fueron rescatadas vivas después de pasar 50 días en colmenas enterradas bajo un manto de ceniza del volcán a apenas unos 600 metros de distancia del centro eruptivo donde comenzó la erupción el día 19 de septiembre.



Elías González, presidente de la Agrupación de Defensa Sanitaria (ADS) Apicultores de La Palma, contó a EFE que el rescate tuvo lugar el pasado sábado y que cinco de las seis colmenas que tenía un apicultor en esa zona estaban intactas.



Solo las abejas de la sexta colmena murieron, quizá "no por el volcán, sino porque ya estaban débiles" antes de la erupción, apuntó.

Cada colmena puede albergar entre 30.000 y 40.000 abejas en primavera, y entre 20.000 y 25.000 cuando hay menos flores, de cuyo polen se nutren.

Tres de las seis colmenas habían quedado parcialmente visibles y las otras tres enterradas bajo la ceniza. Los agentes que llevaron a cabo el rescate tuvieron que escarbar para localizarlas y rescatarlas, no sin llevarse algún que otro picotazo.



Elías González cree que si las abejas sobrevivieron tanto tiempo es porque lo que cae en esa zona tan próxima a la boca del volcán más que ceniza fina son pequeños fragmentos de lava o lapilli, que por su grosor permiten que pase el aire.



Además el dueño de las colmenas no había sacado la cosecha de miel de verano, por lo que "tenían reservas de alimento". "Aún así están resentidas, pero vivas", apuntó González.