"Imagino la muerte siendo Papa; a la Argentina no vuelvo", dijo Francisco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En una entrevista que concedió al periodista y médico Nelson Castro, que publica en parte La Nación (GDA) de Argentina, Francisco asegura que no le teme a la muerte y se imagina que morirá siendo papa y en Roma. “A la Argentina no vuelvo”, afirma.

Francisco recibió a Castro en el Palacio Apostólico durante una hora y 15 minutos, el 16 de febrero de 2019, para conversar sobre las enfermedades que ha tenido desde sus tiempos de juventud, para un libro en el que el periodista reconstruye las enfermedades de los pontífices y las intrigas que suscitaron.



Castro destaca que “sabe que va a protagonizar un hecho único: por primera vez un papa va a hablar en forma extensa y detallada sobre su salud”.



Al preguntarle si alguna vez se psicoanalizó, Francisco responde: “Nunca me psicoanalicé. Siendo provincial de los jesuitas, en los terribles días de la dictadura, en los cuales me tocó llevar gente escondida para sacarla del país y salvar así sus vidas, tuve que manejar situaciones a las que no sabía cómo encarar. Fui a ver entonces a una señora -una gran mujer- que me había ayudado en la lectura de algunos tests psicológicos de los novicios. Entonces, durante seis meses, la consulté una vez por semana”. Precisó que era una psiquiatra. “A lo largo de esos seis meses me ayudó a ubicarme en cuanto a la forma de manejar los miedos de aquel tiempo. Imagínese usted lo que era llevar una persona oculta en el auto -solo cubierta por una frazada- y pasar tres controles militares en la zona de Campo de Mayo. La tensión que me generaba era enorme”.

Explicó que la consulta le resultó útil para “aprender a manejar mi ansiedad y evitar el apresuramiento a la hora de tomar decisiones. El proceso de toma de decisiones es siempre complejo. Y los consejos y las observaciones que ella me dio me fueron muy útiles. Ella era una profesional muy capaz y, fundamentalmente, una muy buena persona. Le guardo una enorme gratitud. Sus enseñanzas me son aún de mucha utilidad hoy en día”.



Sostuvo que no le resultó difícil hacer esa consulta porque “soy muy abierto en ese punto. Estoy convencido que todo sacerdote debe conocer la psicología humana”.



Castro le preguntó cuán consciente es de sus neurosis.



“A las neurosis hay que cebarles mate. No solo eso, hay que acariciarlas también. Son compañeras de la persona durante toda su vida”. Precisó que en su caso se trata de “neurosis ansiosa. El querer hacer todo ya y ahora. Por eso, hay que saber frenar”. Recomienda aplicar “el célebre proverbio atribuido a Napoleón Bonaparte: ‘Vísteme despacio que estoy apurado’. Tengo bastante domada la ansiedad. Cuando me encuentro ante una situación o debo enfrentar un problema que me produce ansiedad, la atajo. Tengo distintos métodos para hacerlo. Uno de ellos es escuchar Bach”.

-¿Piensa en la muerte?



-Sí.



-¿Le teme?



-No, en absoluto.



-¿Cómo imagina su muerte?



-Siendo papa, ya sea en ejercicio o emérito. Y en Roma. A la Argentina no vuelvo.