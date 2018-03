Las imágenes del incendio en un shopping de Rusia que dejó más de 60 muertos

El número de víctimas mortales causadas por el incendio registrado este domingo en un centro comercial de la ciudad rusa de Kémerovo, Siberia, asciende a 64 personas, informó hoy el ministro para Situaciones de Emergencia de Rusia, Vladímir Puchkov.



"Continuamos las operaciones de búsqueda. Hay desaparecidos", dijo a la prensa Puchkov, quien confirmó que hasta el momento son 64 los muertos en el siniestro.



El ministro, que se desplazó al lugar de los hechos, indicó que los bomberos y socorristas trabajan con riesgo para sus vidas, ya que la estructura del centro comercial quedó muy dañada por el incendio, que hasta ahora no se ha conseguido sofocar del todo.



El Comité de Instrucción de Rusia (CIR) anunció la detención de cuatro personas con motivo de la causa penal abierta en relación con el siniestro.



Entre los detenidos se encuentran el arrendatario de local donde se originó el fuego y el director general de la sociedad fiduciaria administradora del centro comercial, de nombre "Zimnaya Vishnia" ("Guinda de Invierno").



En los hospitales de Kémerovo siguen hospitalizadas 11 personas, y otras 36 han recibido asistencia ambulatoria.



De momento las autoridades no han adelantado posible causas del siniestro, el más grave ocurrido en la zona central del país desde 2009, cuando 153 murieron personas en un incendio de un club nocturno en la ciudad de Perm.



Según informó hoy el centro de crisis de este suceso, dos de las salas del cine que hay en el edificio se derrumbaron a causa del incendio.



En vídeos grabados por testigos anoche se podía ver a visitantes del centro comercial saltar por las ventanas para huir del fuego.



De acuerdo con investigaciones preliminares, en el edificio no se activó la alarma antiincendios, por lo que las personas que se encontraban allí se percataron del fuego cuando un humo denso inundó el centro.



Los equipos de bomberos lucharon durante más de seis horas en controlar las llamas que afectaron una superficie de 1.500 metros cuadrados, pero esta mañana el incendio volvió a reavivarse.