Hugo Moyano en acto contra Macri: "No tengo miedo de ir preso"

El principal promotor de la marcha contra el gobierno, el líder gremial Hugo Moyano, brindó esta tarde su discurso durante la movilización que se desplegó en el centro de la Ciudad.



Aunque no llamó a un paro, cuestionó con dureza las políticas económicas de la Casa Rosada, disparó contra el presidente Mauricio Macri y se defendió de las acusaciones en su contra por supuestos actos de corrupción.



Moyano llegó pasadas las 14.40 al palco principal, montado por la organización en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Belgrano.



Minutos después, comenzó un duro discurso contra el gobierno. El jefe de los camioneros se defendió de las acusaciones en su contra por supuesto desvío de fondos públicos destinados a las obras sociales del gremio. Y aseguró que el acto se realizó contra las políticas económicas del Gobierno y no por motivos personales.



"Esta movilización que convocó el gremio de Camioneros y que es acompañada por muchas organizaciones gremiales y sindicatos fue aprobada por la CGT", indicó.



"Hago esta aclaración por todos los disparates que dijeron, de que vienen a acompañar los problemas legales que tengo", expresó el líder sindical, que llegó acompañado por su hijo, el diputado nacional, Facundo Moyano.



"Si tuviera un problema, tengo las suficientes pelotas para defenderme solo, no tengan ninguna duda. Estuve tres veces en cana, dos en la dictadora. Cuando muchos de los que están en este gobierno estaban debajo de la cama. No me cagué nunca, siempre tuve las que tuve que poner, ahora voy a hacer lo mismo", siguió.



"Perdonen, me salió el camionero, pero después de tantas gansadas, estaba caliente".



Ante los cánticos de los manifestantes contra Macri, Moyano dijo: "Dejémoslo, no hace falta". E inició su crítica a la Casa Rosada: "No sigan llevando adelante políticas que hambrean a la sociedad. Se ríen de nosotros. Les ponen títulos que nada tienen que ver con la realidad".



"No venimos a amenazarlo", siguió. "No somos antidemocráticos, ni desestabilizadores. Somos hombres y mujeres de trabajo que le venimos a decir al gobierno que deje las políticas que hambrean a los trabajadores y sus hijos".



Luego se refirió a su situación judicial: "No tengo miedo de ir preso. Estoy dispuesto a ir preso si la Justicia dispone que tengo que ir preso. No tengo miedo de que me maten. Estoy dispuesto a dar la vida, lo digo de corazón compañeros, porque así lo siento. Por más que hagan lo que hagan y digan lo que digan", dijo Moyano, que también criticó las políticas económicas del Gobierno.



"Le reitero al señor presidente que no somos golpistas, ni antidemocráticos. Fueron los trabajadores los que más lucharon para que vuelva la democracia al país. Somos luchadores y vamos a luchar incansablemente", añadió.



"Preparémonos los trabajadores, cuando llegue el momento, de expresar la voluntad democrática", expresó. "Sepamos elegir. Los gorilas no pueden estar más en la conducción del país, porque nos quieren quitar la dignidad. Quiero agradecer una vez más la presencia masiva de los trabajadores de todos los sectores de la sociedad".

El reclamo.



Moyano justificó la marcha y negó que la protesta tenga relación con el avance de las causas judiciales que lo involucran.



Sostiene que la Casa Rosada lo presiona porque rechazó dar su aval a la reforma laboral que impulsa la administración de Cambiemos. Reclama por el "recorte" a los jubilados y los despidos.



"Siempre vamos a estar del lado de los trabajadores, marchamos a proteger todas y cada una de las fuentes de trabajo, ese es nuestro compromiso", sostuvo Pablo Moyano, hijo del sindicalista.