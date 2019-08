Huawei se fortalece y aumenta sus ventas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gigante de las telecomunicaciones Huawei se muestra más fuerte que nunca. Y es que, pese a que la compañía tecnológica atraviesa una de las peores crisis de su historia por entrar en la lista negra del gobierno de EE.UU., su valoración continúa en aumento.

La firma se posiciona como una de las más importantes del mundo al escalar 11 lugares respecto a la edición 2018 de la lista Fortune Global 500 ubicándose en el puesto 61. El ranking de este año muestra un importante avance de Huawei en comparación al año pasado y un impresionante salto de 68 posiciones respecto al 2017.



El ascenso en esta publicación es reconocido a nivel mundial, ya que se ha convertido en unos de los indicadores más prestigiosos para valuar una empresa, en la que consideran tanto sus ingresos como su tamaño y competitividad internacional.



¿Cómo se explica este incremento? En gran medida por su crecimiento en ventas. En los primeros seis meses, Huawei facturó unos US$ 58.3 mil millones (CNY 401.3 mil millones), lo que significa un crecimiento de 23.2% interanual.

El sector de telefonía móvil de la compañía con sede en Shenzhen, que se estimaba que sería el más afectado por las barreras impuestas para acceder al sistema operativo Android, obtuvo resultados muy positivos con un incremento del 24%. En concreto, vendió un total de 118 millones de smartphones, según informó la empresa en un comunicado.



En este escenario, Huawei acumula más de 500 millones de usuarios móviles a nivel mundial. El incremento también se visualizó en la comercialización de tablets, PCs, y relojes y bandas inteligentes. Los despachos de tabletas subieron un 10%, los de computadoras se triplicaron y los de tecnología ponible (”wearables”) se duplicaron.



La tecnológica se trazó la meta de aumentar su ecosistema de dispositivos para brindar experiencias “cada vez más inteligentes a través de los escenarios más importantes para los consumidores”.



Sin embargo, los logros de la empresa van más allá de la rentabilidad. “Nuestro continuo avance en la lista Fortune Global 500 es otro notable indicador del éxito de la compañía durante 2019”, declaró Richard Yu, CEO de Huawei Consumer Group. Y agregó que “su dedicación por brindar las últimas tecnologías a los consumidores, con un agudo enfoque en la innovación a través del compromiso con la inversión en Investigación y Desarrollo, ha permitido continuar celebrando éxitos”.



Su foco en investigación y desarrollo (I+D) le permitió estar a la vanguardia en lo que refiere a avances tecnológicos. Algunos ejemplos de esto es el innovador sistema de cámara del Huawei P30, el smartphone plegable Huawei Mate X y los esperados avances del Huawei 20 X (5G).



La motivación por esta área se respalda en números. Según la compañía, este año se invertirán unos US$ 17.431 millones (120.000 millones de yuanes).

Sortear los obstáculos.

En mayo de este año, la empresa china se sumó a la lista negra de EE.UU. en la que prohíbe por decreto que las firmas estadounidenses hacer negocios con Huawei sin autorización previa del gobierno. Pese que el veto se levantó parcial y temporalmente tras la cumbre entre el presidente chino, Xi Jinping, y el de EE.UU., Donald Trump, a finales de junio, las dificultades perduran.



“El veto ha tenido cierto impacto en nuestro desarrollo, pero su alcance y extensión son controlables”, afirmó el presidente de la compañía, Liang Hua, durante una rueda de prensa celebrada el martes en Shenzhen, ciudad del sureste donde Huawei tiene su sede central.



“Los ingresos por ventas crecieron de forma acelerada hacia mayo,” ahondó Liang. Y agregó: “Gracias a los cimientos que construimos durante la primera mitad del año, hemos continuado creciendo, aún después de haber sido incluidos en la lista de entidades. Esto no quiere decir que no tengamos dificultades por adelante. Las tenemos, y éstas pueden afectar el ritmo de nuestro crecimiento a corto plazo”.



No obstante, se mostró optimista respecto a los resultados del próximo semestre. “Mantendremos nuestro rumbo. Tenemos confianza plena en lo que nos depara el futuro, y continuaremos invirtiendo como lo planeamos inicialmente, incluyendo un total de CNY 120 mil millones (US$ 17.4 mil millones) en investigación y desarrollo este año. Superaremos estos retos, y confiamos en que Huawei entrará en una nueva etapa de crecimiento una vez que la peor parte de esta situación quede en el pasado”, remató el presidente de la compañía.