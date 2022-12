Hoy anuncian gabinete en Perú en medio de creciente tensión política

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En Perú se mantiene la tensión política luego del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, que llevó a que el Congreso lo echara. La nueva presidenta, Dina Boluarte, dijo que hoy sábado anunciará su gabinete, pero el descontento crece en las calles, donde seguidores del exmandatario exigen su liberación y la convocatoria a elecciones.

Boluarte abrió la puerta a llamar a elecciones anticipadas. “Si la sociedad y la situación lo ameritan adelantamos las elecciones en conversaciones con las fuerzas democráticas del Congreso”, declaró Boluarte.



“Hago un llamado a las hermanas y hermanos que están saliendo en protesta para pedirles que nos calmemos”, señaló tras los violentos enfrentamientos entre manifestantes pro Castillo y la policía el jueves de noche en Lima.



Dos días después del fracaso de su tentativa de golpe de Estado, Castillo ahora comparte prisión con el exmandatario Alberto Fujimori en Lima.

La fiscalía acusa a Castillo de rebelión y conspiración, y un alto tribunal dictó el jueves siete días de prisión preliminar en su contra. De ser hallado culpable, enfrentaría entre 10 y 20 años de prisión.



En las calles, en tanto, el malestar crece al igual que la incertidumbre sobre la posibilidad de que Boluarte pueda concluir en 2026 su mandato.



Decenas de manifestantes bloqueaban ayer viernes por segundo día consecutivo la carretera Panamericana Sur con piedras, troncos y quemando neumáticos en demanda de elecciones generales y el cierre del Congreso. También hubo protestas y bloqueos en Lima.

Dina Boluarte, flamante presidenta de Perú. Foto: AFP

Boluarte asistió ayer viernes a una ceremonia del Ejército por el 198º aniversario de la Batalla de Ayacucho, que selló el fin de la dominación colonial de España en América Latina.



“Dejemos atrás los capítulos de confrontación, los infaustos hechos que quisieron quebrar la democracia y las aventuras que no generaron estabilidad. Es ahora o nunca. El Perú no puede parar”, dijo ante los militares, que no respaldaron el intento de golpe de Castillo.



Tras el fallido autogolpe, el expresidente fue detenido por su propia escolta mientras se dirigía a la embajada de México a solicitar asilo político.



El gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador realiza consultas con Boluarte para otorgarle el asilo.

¿Drogado?

Un exjefe de gabinete y un abogado de Castillo aseguran que el expresidente estaba drogado durante el mensaje en el que anunció su fallida intentona golpista.



“Yo le digo ‘¿por qué ha hecho la lectura?’ (del decreto que disolvía el Congreso) y me dice que no se recuerda”, relató ayer el viernes el congresista y exjefe de gabinete Guido Bellido a la prensa, luego de visitar a Castillo en su centro de detención.



“El estado psicológico de Pedro Castillo al leer el mensaje a la nación evidencia de que no se encontraba dentro de sus facultades, ello hace presumir que pudo haber sido inducido, urge una prueba toxicológica”, indicó en un tuit.



Guillermo Olivera, uno de los abogados de Castillo, se sumó a esta teoría. “Lo que yo sé es que cuando leyó el expresidente ese mensaje escrito por otros, unos minutos antes le dieron una bebida, una supuesta agua, y que después de beber el agua se sintió como atontado”, dijo Olivera a periodistas desde la base policial donde está detenido Castillo.

Exministros declaran en juicio contra castillo Exintegrantes del último gabinete en Perú acudieron ayer viernes al Ministerio Público para responder como testigos en la investigación abierta contra Pedro Castillo. Ayer acudieron a la Fiscalía los exministros de Defensa Gustavo Bobbio, de Trabajo Alejandro Salas, de Salud Kelly Portalatino, de Comercio Exterior Roberto Sánchez, de Justicia Félix Chero y de Relaciones Exteriores César Landa. Algunos de estos exministros dijeron que desconocían la decisión de Castillo de cerrar el Congreso. La expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez no acudió a la Fiscalía, en tanto la prensa publicó mensajes al resto del gabinete en los que les pedía que acudieran a Palacio de Gobierno por que se trataba de un “día histórico”.

Vargas Llosa pide apoyo para Boluarte



El escritor peruano Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura, instó a la oposición a dar una oportunidad a la flamante presidenta Dina Boluarte, la primera mujer al mando de Perú tras la destitución de Pedro Castillo por un fallido golpe de Estado.



“Todo esto puede verse de una manera positiva para el Perú, por la manera en que se ha resuelto tan rápidamente este intento de golpe de Estado”, dijo Vargas Llosa en un video grabado en Madrid y difundido en la red social Twitter.



Vargas Llosa resaltó que “gracias (al fracaso de la intentona golpista de Castillo) tenemos por primera vez una presidente mujer en la historia de Perú”.



“A Dina Boluarte hay que pedirle que forme un gabinete de ancha base en que todos los peruanos se sientan representados”, añadió el autor de La ciudad y los perros, entre otras obras.

“Este es un momento optimista y feliz para nuestra patria”, aseguró el escritor peruano de 86 años, quien reside en la capital española.



Vargas Llosa ha sido un duro crítico del ahora ex presidente izquierdista Pedro Castillo mientras ejerció la presidencia de Perú, entre el 28 de julio de 2021 y este miércoles.



Castillo fue destituido por el Congreso, dominado por la oposición, luego de un fallido intento de disolver el Legislativo e instaurar un régimen de excepción.



La intentona fracasó al cabo de tres horas y Castillo está detenido en cautela por siete días imputado de los delitos de rebelión y conspiración contra el Estado.