Hong Kong ante otro fin de semana en pie de guerra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El movimiento prodemocracia de Hong Kong tendrá un fin de semana crucial, para el que convocó nuevas protestas tras los enfrentamientos del martes en el aeropuerto y bajo la amenaza de una intervención militar china. Hong Kong vive su peor crisis en los últimos veinte años.

Este movimiento se ha convertido en todo un desafío para el control de China sobre Hong Kong, devuelta al gigante asiático por el Reino Unido en 1997. Las autoridades chinas endurecieron en los últimos días su posición asimilando las protestas con el “terrorismo”.



Medios estatales chinos difundieron imágenes de soldados y tanques en Shenzhen, la metrópolis china fronteriza a Hong Kong. Una acción militar, según los expertos, tendría consecuencias desastrosas en términos de imagen y también a nivel económico.



El diario nacionalista chino Global Times, publicado en inglés, aseguró ayer viernes que una eventual intervención armada en Hong Kong no resultaría una repetición de la masacre de Tiananmen, cuando el 4 de junio de 1989 cientos de personas murieron en el marco de protestas contra el régimen comunista chino.



El director general de la aerolínea Cathay Pacific, Rupert Hogg, presentó ayer viernes su dimisión, después de que algunos de sus empleados apoyaron las manifestaciones.



El hombre más rico de Hong Kong, Li Ka-shing, hizo un llamado a la paz con la publicación de un artículo en el que citó varios versos poéticos y utilizó un lenguaje ambiguo.



Las manifestaciones, que sacaron a las calles a millones de personas, comenzaron en oposición a un proyecto de ley que habría permitido las extradiciones a China continental. Pero después se transformaron en una protesta más amplia en defensa de las libertades democráticas.

La Policía lanza gases lacrimógenos contra manifestantes en Hong Kong. Foto: Reuters

Tras no haberse pronunciado sobre esta cuestión durante semanas, lo que hizo que le acusaran de mantener una posición indulgente respecto al régimen chino, el presidente estadounidense Donald Trump dijo el jueves que estaba “preocupado” por el riesgo de una represión violenta, que podría empeorar aún más las relaciones entre China y Estados Unidos, inmersos en una guerra comercial.



Trump dijo en Twitter que si el presidente chino Xi Jinping “se sentara con los representantes (de los manifestantes), no tengo ninguna duda de que podría resolver el problema muy rápidamente”, “en 15 minutos”.



Los manifestantes organizaron para mañana domingo una gran concentración presentada como “racional y no violenta”.



Esta manifestación fue convocada por el Frente Civil de Derechos Humanos, que organizó protestas gigantes en junio y julio.



Si bien la gran convocatoria es para el domingo, anoche se realizó la primera de las manifestaciones del fin de semana. Convocada por estudiantes universitarios e internautas bajo el lema “Apoya Hong Kong. El poder, para el pueblo”, participaron varios pesos pesados de la oposición hongkonesa, como el activista Joshua Wong, la abogada Margaret Ng y la cantante Denise Ho.

Una de las peticiones fue que “el Reino Unido declare incumplida la Declaración Conjunta Sino-Británica de 1984, un tratado internacional vinculante” por el que China se comprometió a respetar los derechos y libertades de Hong Kong durante 50 años a partir de la entrega por parte de los británicos en 1997.



La segunda demanda es que el Congreso de Estados Unidos y el Parlamento del Reino Unido impongan sanciones a los responsables o cómplices en la “supresión de derechos y libertades en Hong Kong”.



Para hoy sábado -madrugada uruguaya- estaba prevista la marcha de profesores hasta la residencia de la jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam. Más tarde, comenzará un mitin de apoyo a los gobiernos de Hong Kong y China.