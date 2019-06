Hong Kong ante otra jornada de protestas que desafían al gobierno chino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hong Kong vivirá hoy miércoles una jornada de protestas en contra de un proyecto de ley que autoriza las extradiciones a China continental. El domingo ya se produjo en Hong Kong la mayor protesta desde que la excolonia británica pasó a manos de China en 1997. Ese día un millón de personas salieron a la calle.

El polémico proyecto ha provocado las críticas de los países occidentales y las protestas de los hongkoneses que temen caer en manos de un sistema de justicia chino opaco y politizado. Sin embargo, esto no disuadió a Carrie Lam, jefa ejecutiva de Hong Kong, quien reiteró el lunes que el Consejo Legislativo -el “Parlamento”, dominado por fuerzas leales al régimen chino- examinaría este texto hoy miércoles, tal y como estaba previsto.



Los comerciantes ya se han movilizado en las redes sociales, bajo la etiqueta #strike1206 (#Huelga1206), para anunciar que sus tiendas cerrarán hoy miércoles para permitir que sus empleados se manifiesten. Se trata esencialmente de comercios familiares y pequeñas tiendas en el corazón de la economía local, pero que rara vez se hacen oír en el debate político.



En virtud del acuerdo de 1984 entre el Reino Unido y China, que presidió su traspaso en 1997, Hong Kong disfruta de una semiautonomía y unas libertades que no existen en la China continental, en teoría, hasta 2047.



Sin embargo, la antigua colonia británica ha sido escenario de considerables disturbios políticos durante la última década, más o menos por la preocupación que suscita la creciente interferencia de Pekín en sus asuntos internos y por la percepción de que el acuerdo de cesión y el famoso principio “Un país, dos sistemas” ya no se respetan.



Estados Unidos fue de los que expresó su preocupación, a lo que Pekín respondió airadamente: “Pedimos al lado estadounidense (...) que sea cauto y deje de interferir de cualquier forma en los asuntos internos de Hong Kong y China”, dijo el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores chino Geng Shuang.



En 2014, el corazón financiero de Hong Kong estuvo bloqueado durante varias semanas por el “Movimiento de los Paraguas”, una vasta movilización para exigir la elección del jefe del Ejecutivo por sufragio universal. Desde entonces, muchos activistas pro-democracia han sido encarcelados, se les ha impedido presentarse a las elecciones o se les ha despojado de su cartera de consejeros en el Consejo Legislativo.