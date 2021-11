Javier Milei: “Si los honestos portasen armas, habría menos delincuencia”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El domingo tuvieron lugar las elecciones legislativas en Argentina. Juntos por el Cambio logró una contundente victoria sobre el oficialismo (Frente de Todos), pero no fue el único. Hubo otro partido que festejó su buena participación en las urnas: la Libertad Avanza, liderado por Javier Milei.

El economista liberal logró posicionarse como el tercer partido más votado en la Ciudad de Buenos Aires con un 17,03%, lo que le permitió llegar a la Cámara de Diputados.



Tras conocerse los resultados y durante los festejos de Milei y su grupo en el búnker en el Luna Park, se dio un hecho que llamó la atención: un custodio mostró un arma ante la invasión de una persona al escenario.

"Repudiamos y condenamos el accionar de dicha persona, el jefe de seguridad lo retiró y quedó desplazado del grupo", aseguró Milei en una entrevista a “Urbana Play”. Además, dejó en claro que no se trataba de un arma “letal”, sino “de aire comprimido”.



El seguridad intentó evitar que un militante ingresara al escenario y amagó con sacar un arma. “Me enteré más tarde porque en ese momento no estaba en el escenario, estaba fuera. Se lo echó del propio estadio”, expresó Milei.



Continuó: “La situación daba la sensación de ser amenazante, esta persona que trabajaba en el equipo de seguridad corrió tratando de evitar que esa persona ingresara al escenario, pero lo hizo con métodos que nosotros no avalamos".



Todo esto llevó a que el flamante diputado de la Ciudad de Buenos Aires se expresara sobre un tema: la tenencia de armas. En esa línea, eseveró que “si los honestos portasen armas, habría menos delincuencia”.



“Los delincuentes siguen utilizando las armas, no les importa si hay permiso o no", puntualizó. "Si vos a los honestos no le permitís, no la van a tener, los dejas desalineados en término de defensa y el resultado es más delincuencia”, añadió.



“Argentina es un baño de sangre con este contexto y enfoque que tenemos. Tu ‘costo esperado’ aumenta, por ende la actividad delictiva baja. Es una evidencia empírica”, concluyó.