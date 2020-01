Homicidios en Río de Janeiro caen al mínimo en 20 años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Río de Janeiro, el estado más emblemático de Brasil, registró el año pasado 4.154 homicidios, un número en un 20% inferior al de 2018 y el menor en los últimos 20 años, pero las muertes provocadas por policías saltaron un 18%, hasta el récord de 1.810 casos.

Los datos fueron divulgados por el estatal Instituto de Seguridad Pública (ISP) y reflejan la política de seguridad adoptada por el actual gobernador de Río de Janeiro, el conservador Wilson Witzel, un ex juez y ex fusilero naval, defensor de “mano dura” en el combate al crimen, que asumió su mandato el 1 de enero de 2019.



La reducción del número de muertes violentas se produjo un año después de que el Gobierno federal de Brasil decretara una “intervención militar” que puso el control de orden público en Río de Janeiro en manos del Ejército durante casi todo 2018 y que no fue tan eficaz en la reducción de la criminalidad.

De acuerdo con los datos divulgados por el ISP, el número de muertes violentas, que incluye los homicidios, los latrocinios y las lesiones seguidas de muerte, cayó desde 5.180 en 2018 hasta 4.154 en 2019.



Los homicidios dolosos (con intención de matar) se redujeron 19%, desde 4.950 en 2018 hasta 3.995 en 2019, el menor número desde que el dato comenzó a ser contabilizado en 1991, es decir en 28 años. Y los latrocinios (robos seguidos de muerte) bajaron un 34 %, hasta 115 víctimas, igualmente el menor número desde 1991. (Con información de Efe)