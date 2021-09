Homenajes por el 11-S estuvieron centrados en la memoria; Biden hizo llamado a la “unidad”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Estados Unidos conmemoró ayer el veinte aniversario del atentado contra las Torres Gemelas -además del perpetrado contra el Pentágono y un tercero frustrado en Pensilvania-, que cambiaron la historia contemporánea, llevaron al país a una era de intervencionismo exterior y obligaron a extremar las medidas de seguridad en el mundo entero.

Cediendo todo el protagonismo al recuerdo de las víctimas y la emoción de sus familiares, el presidente Joe Biden asistió a los diversos homenajes pero solo dio escuetas declaraciones a los periodistas en la tarde, a la salida de una estación de bomberos en Pensilvania.

Confió en que su país pueda "demostrar que las democracias funcionan" y volvió a defender la retirada de Afganistán.



En un aniversario tan señalado -aún más subrayado por la controvertida retirada de Estados Unidos de Afganistán, hace unos días-, no ha habido lugar para el lucimiento político, ni siquiera para demostraciones de patriotismo exaltado: solo honor, dignidad, duelo y memoria.

Los actos principales, revestidos de sobriedad, tuvieron lugar en la Zona Cero, donde se ubicaban las Torres Gemelas derribadas por dos aviones comerciales secuestrados por miembros de la red terrorista Al Qaeda y donde hoy se alza el Museo del 11 de Septiembre.



Allí se presentaron a primera hora de la mañana el presidente Joe Biden junto a sus predecesores Barack Obama y Bill Clinton y sus esposas, mientras que el exmandatario Donald Trump se ausentó y emitió un comunicado donde dedicó más frases a criticar a Biden que a recordar a las víctimas.

Biden, Obama y Clinton en homenaje a víctimas del 11-S. Foto: EFE

Tras el desfile de una representación de los equipos de rescate, policías y bomberos y la interpretación del himno nacional por un coro de jóvenes, se produjo el primer momento de silencio a las 8:46, la hora en que se produjo la primera colisión en una de las torres.



Mike Low, padre de una de las azafatas en el primer avión que impactó las Torres Gemelas, fue el que abrió los actos con un breve discurso. “En el primer aniversario, al que acudimos su madre y yo, este era un lugar de oscuridad; hoy es un apacible lugar de la memoria”, dijo Low.



Luego de su alocución, pares de familiares de las víctimas empezaron a leer sus nombres, por orden alfabético y, a menudo, entre sollozos.

“Mientras recitamos los nombres de los que perdimos, nuestra memoria vuelve a ese terrible día, cuando sentimos que un espectro malvado había descendido sobre el mundo, pero también fue un momento en el que mucha gente actuó más allá de lo ordinario, empezando por las acciones de los auxiliares de vuelo (...) los pasajeros de los vuelos, las personas en las torres, los bomberos y la policía, y después los voluntarios que trabajaron en los escombros para recuperar los restos de nuestros seres queridos", dijo Low.



Como en años anteriores, el acto estuvo dedicado a recordar a las casi 3.000 personas que fallecieron en el atentado contra las dos torres, cuyos nombres fueron citados uno por uno -durante tres horas- por parte de los familiares que aprovecharon para lanzar varios mensajes de recuerdo y cariño, coronados casi todos por un "Dios salve a Estados Unidos".



En el recóndito lugar, lejos de las cámaras, el matrimonio Biden depositó una corona de flores blancas y departió con familiares de algunas de las víctimas.



La víspera, Biden también había apelado a la unidad en un mensaje grabado. "Para mí es la principal lección del 11 de septiembre. En el momento de mayor vulnerabilidad, (...) la unidad es nuestra mayor fuerza", declaró el presidente.

Finalizado el tributo en la Zona Cero, el cantautor Bruce Springsteen interpretó frente a los familiares I'll See You in My Dreams (Te veré en mis sueños). Tímidos aplausos, de apurada cortesía, celebraron su sobria actuación. Ni vítores ni silbidos, solo emoción contenida.

Condena.

Joe Biden y sus acompañantes se dirigieron luego a Pensilvania, donde se desarrolló otro de los homenajes. Allí estaba el expresidente George W. Bush, quien estaba en ejercicio cuando se produjeron los atentados.



Bush pronunció un breve discurso sobre “el día que cambió nuestras vidas para siempre” y las consecuencias que ello supuso para el país. Habló en tono muy medido, sobre los sentimientos colectivos y la grandeza de EE UU, criticando el paroxismo de algunos mientras equiparaba “la naturaleza infame” del terrorismo exterior y el doméstico.

Actos por el 20 aniversario del atentado a las Torres Gemelas. Foto: AFP

Su apelación a la unidad y rechazo a las políticas del miedo parecía un mensaje dirigido al único exmandatario que no participó en ninguno de los actos, Donald Trump.



El expresidente valoró a los pasajeros del vuelo United 93 que logró frustrar el cuatro ataque, al calificarlos como “un extraordinario grupo”. El avión se estrelló en Pensilvania.



Bush condenó a los extremistas que comparten no solo su "desdén por el pluralismo" y su "indiferencia por la vida humana", sino también, recalcó, su "determinación por profanar los símbolos del país".

Aludía así, de forma implícita, a un episodio reciente de la historia del país, el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero por parte de simpatizantes del expresidente Donald Trump, un incidente que Bush ha condenado en numerosas ocasiones.

Otro mundo.

A la habitual solemnidad de este tipo de conmemoraciones, se añade este año otra dimensión: la retirada de las tropas de Afganistán tras 20 años de guerra. El último episodio del rosario de consecuencias que desencadenó el 11-S se tiñó de duelo por la muerte de 13 militares en Kabul a consecuencia de un atentado suicida, pocos días antes de la salida de las tropas. El caos que rodeó la evacuación fue un momento especialmente sensible para Biden, blanco de las críticas por parte de la oposición y, también, de correligionarios demócratas.

La invasiones estadounidense de Irak y Afganistán fueron directa consecuencia del 11-S. A 20 años, el terrorismo extremista mantiene sus posiciones de poder en magnitudes preocupantes, en especial en Asia, África y algunas regiones de Europa.